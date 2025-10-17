Boryszew i Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (ITWL) zawarły warunkową umowę nabycia przez ITWL od Boryszewa 52% udziałów w spółce celowej Hornet – Polskie Drony, podał Boryszew, który zachowuje 48% udziałów. Zgodnie z intencją stron działalność spółki celowej będzie obejmować przede wszystkim produkcję bezzałogowych powietrznych systemów uzbrojenia (BPSU). Rozpoczęcie działalności operacyjnej planowane jest na II kwartał 2026 r.

Ponadto strony podpisały porozumienie o współpracy, na mocy którego Boryszew m.in. zapewni finansowanie w zakresie niezbędnym dla zlecenia i pokrycia kosztów prac badawczo-rozwojowych oraz realizacji partii próbnej BPSU, a także wydzierżawi spółce celowej teren przemysłowy umożliwiający prowadzenie produkcji w ramach Oddziału Boryszew ERG w Sochaczewie, czytamy w komunikacie.

„Szczegółowe zasady współpracy, w tym wzajemne zobowiązania stron dotyczące produkcji docelowej BPSU zostaną zawarte w oddzielnej umowie inwestycyjnej, przy czym ITWL planuje wnieść do spółki celowej wkład w postaci know-how związanego z produkcją BPSU a emitent planuje zapewnić finansowanie działalności spółki oraz wsparcie w oparciu o istniejącą infrastrukturę Oddziału Boryszew ERG. Po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń i koncesji rozpoczęcie działalności operacyjnej spółki Hornet – Polskie Drony spółka z o.o. planowane jest na II kwartał 2026 r.” – czytamy w raporcie.

ITWL uzyskał zgodę Ministra Obrony Narodowej na wyżej wskazaną transakcję. Umowa została zawarta pod warunkiem zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na planowaną koncentrację, podano także.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 5,12 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews