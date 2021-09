Boryszew podjął decyzję o rozszerzeniu przeglądu opcji strategicznych oraz analiz z nim związanych również na aktywa wchodzące w skład kluczowych segmentów działalności tj. Metale, Chemia i Motoryzacja, podała spółka. Decyzja nie zamyka przy tym przeglądu opcji dla tzw. aktywów niestrategicznych.



„Mając powyższe na uwadze, w odniesieniu do wybranych aktywów poszczególnych linii biznesowych segmentu Metale, Chemia i Motoryzacja, jak również w odniesieniu do aktywów określonych jako niestrategiczne, w ramach przeglądu opcji oraz prac nad nową strategią działania i rozwoju grupy kapitałowej Boryszew, rozważane są każde z możliwych do realizacji scenariusze, w tym uwzględniające możliwość przygotowania ich do zbycia, zbycia ich aktywów lub ich zorganizowanych części, zawarcia partnerstwa strategicznego lub utworzenia joint-venture” – czytamy w komunikacie.



Ponadto, wobec dynamicznie się zmieniającego otoczenia w branży motoryzacyjnej, niepewności związanych z brakiem stabilności poziomu oczekiwanych zamówień związanych m.in. z ograniczeniami w dostępności półprzewodników, a co za tym idzie, problemów z uzyskaniem oczekiwanych przepływów finansowych i niesatysfakcjonujących wyników, co z kolei się przekłada na ograniczenia możliwości samofinansowania Grupy Boryszew Automotive Plastics (Grupa BAP), dla aktywów Grupy BAP rozważany może być scenariusz podjęcia działań o charakterze co najmniej restrykcyjnej optymalizacji, podano również.

„Nie można również wykluczyć, że w przypadku braku możliwości wdrożenia lub braku oczekiwanych efektów możliwych działań optymalizacyjnych w dalszej kolejności wdrożone mogą być działania alternatywne, co do których na chwilę obecną nie zapadły jednak żadne decyzje” – czytamy dalej.



Dotychczas nie zostały podjęte żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji lub scenariusza dla poszczególnych aktywów, w tym w szczególności w odniesieniu do aktywów wchodzących w skład głównych segmentów działalności, zastrzegła spółka.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 5,55 mld zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews