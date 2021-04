Klienci Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) mogą skorzystać z usługi mojeID zarządzanej przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR), która daje możliwość zdalnego potwierdzania tożsamości, podał bank.

„Wdrożenie usługi mojeID to kolejny krok na drodze cyfryzacji Banku Ochrony Środowiska. Dzięki współpracy z KIR udostępniliśmy naszym klientom możliwość zdalnego uwierzytelnienia do usług administracji publicznej, w tym za pośrednictwem Profilu Zaufanego. Dzięki temu, bez wychodzenia z domu, będą oni mogli załatwić wiele spraw w urzędach, a także u wielu usługodawców z różnych sektorów gospodarki, co pozwoli oszczędzić czas i jest po prostu wygodne. Jedną z nich jest możliwość potwierdzenia danych podczas składania wniosków do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej o dofinansowanie w ramach rządowego programu ‚Czyste Powietrze'” – powiedziała wiceprezes Marzena Koczut, cytowana w komunikacie.

Według niej, tego typu rozwiązania są szczególnie przydatne i wartościowe w obecnej sytuacji epidemicznej

mojeID zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa w procesie zdalnego potwierdzenia tożsamości. Usługa jest zgodna z regulacjami europejskimi i krajowymi w zakresie identyfikacji elektronicznej oraz spełnia dodatkowe wymagania określone dla wykorzystywania usługi na rzecz administracji publicznej, podano także.

„Proces cyfryzacji polskiej gospodarki znacznie przyśpieszył w okresie ostatniego roku. Dynamicznie rośnie również wachlarz usług świadczonych online. Kluczową kwestią w rozwoju usług zdalnych jest wiarygodne i bezpieczne potwierdzanie tożsamości online, a to zapewnia usługa mojeID. Cieszymy się, że do grona dostawców tożsamości dołącza BOŚ, którego klienci będą mogli korzystać ze zdalnej weryfikacji tożsamości w wielu różnych sektorach gospodarki, w tym również w administracji publicznej” – powiedział wiceprezes KIR Wojciech Pantkowski.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ. Aktywa razem banku wyniosły 20,5 mld zł na koniec 2020 r.

Źródło: ISBnews