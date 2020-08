BOŚ Leasing – EKO Profit sfinansował elektryczne auta dostępne dla pasażerów PKP na terenie Gdyni, podał BOŚ Bank. Tworząc system car-sharingu, PKP wykorzystały własne kompetencje i zasoby, łącząc je z doświadczeniem partnera zewnętrznego – spółki Easyshare, będącej właścicielem floty pojazdów, systemu rezerwacji i aplikacji easyshare.

„Udający się koleją do Trójmiasta mogą skorzystać z nowej usługi – zarezerwować i wypożyczyć samochód, którym będą mogli kontynuować podróż. 10 nowych aut elektrycznych dostępnych w ramach PKP Mobility, czyli pakietu dodatkowych ofert dla pasażerów kolei, które pozwalają rozszerzyć przejazd pociągiem o podróż do miejsca docelowego środkami transportu indywidualnego (samochód, rower) zostało sfinansowanych przez spółkę BOŚ Leasing – EKO Profit” – czytamy w komunikacie.

Chcąc zarezerwować samochód i odebrać go przed dworcem, należy zakupić bilet na pociąg za pośrednictwem serwisu BILKOM i potwierdzić chęć wypożyczenia pojazdu. Po sfinalizowaniu transakcji pasażer otrzymuje link kierujący do aplikacji easyshare, gdzie po rejestracji zarezerwuje samochód w interesującym go wariancie. Wypożyczenia i zwrotu można dokonać w tej samej lokalizacji – na specjalnie oznaczonych miejscach postojowych przy dworcu Gdynia Główna. Oprócz wygodnego odbioru auta, kierowcy mają możliwość darmowego parkowania w płatnych strefach, korzystania z buspasów, a sama dalsza podróż, z uwagi na napęd elektryczny, jest bardziej przyjazna środowisku naturalnemu, wyjaśniono.

„Nasze zaangażowanie finansowe w pilotażową usługę związaną z car-sharingiem przy dworcu Gdynia Główna wpisuje się we wsparcie realizacji rządowej strategii rozwoju elektromobilności. Jesteśmy przekonani, że pasażerowie PKP docenią ekologiczne rozwiązanie umożliwiające im dalszą, wygodną podróż” – dodał prezes BOŚ Leasing – EKO Profit Radosław Pieniek, cytowany w komunikacie.

„PKP Mobility to pierwszy w Polsce projekt łączący zakup biletu na pociąg oraz usługi car-sharingu. Flota jaką oferujemy naszym pasażerom i użytkownikom aplikacji w ramach projektu to ekologiczne elektryczne Nissany Leaf. Stąd chęć pozyskania do projektu partnera finansowego rozumiejącego i wspierającego projekty związane z ekologią i mobilnością zarazem, takiego jak BOŚ Leasing – EKO Profit. Ma to dla nas istotne znaczenie, zwłaszcza, że w planie jest rozwój projektu, a zatem kolejne samochody i lokalizacje” – powiedziała prezes Easyshare Aneta Ogrodniczek.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A. Aktywa razem banku wyniosły 18,49 mld zł na koniec 2019 r.

Źródło: ISBnews