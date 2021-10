Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) ogłosił nabór dla firm leasingowych zainteresowanych współpracą w realizacji programu „Mój elektryk”, podał bank. Program zaplanowany jest do 2026 roku.

„W programie „Mój elektryk” BOŚ będzie udzielał firmom i instytucjom dopłaty do kosztów leasingu fabrycznie nowych pojazdów osobowych i dostawczych. Dopłaty do leasingu mają przyspieszyć proces transformacji transportu w kierunku zeroemisyjnym” – czytamy w komuninkacie.

Bank prowadzi nabór dla firm leasingowych od 30 września w trybie ciągłym. Wnioski oceniane będą zgodnie z zasadami i kryteriami określonymi przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Wszystkie firmy leasingowe spełniające kryteria będą mogły podpisać umowę współpracy z BOŚ, a ich klienci – otrzymać dopłaty, podano.

W ramach programu, BOŚ udziela dopłat do leasingu samochodów niskoemisyjnych (w tym elektrycznych) ze środków powierzonych przez NFOŚiGW, zgodnie z umową zawartą z Funduszem 8 września 2021 r. Leasingu z dopłatą udzielają firmy leasingowe, które nawiążą współpracę z BOŚ.

Dopłatami do leasingu mogą być w szczególności objęte: pojazdy zeroemisyjne kategorii M1 (samochody osobowe do przewozu max. 8 osób) oraz pojazdy kategorii N1 (pojazdy dostawcze z masą do 3,5 t). Wysokość dopłaty do leasingu jest uzależniona od kategorii leasingobiorcy i typu pojazdu.

W programie „Mój elektryk” od 12 lipca br. w NFOŚiGW trwa nabór wniosków od osób fizycznych chcących otrzymać dotację do zakupionego osobowego samochodu elektrycznego, który potrwa do 31 września 2025 r. Kwota dopłaty sięga w tym naborze 18 750 zł, a w przypadku rodzin wielodzietnych (posiadaczy Karty Dużej Rodziny, dalej KDR) do 27 000 zł, przypomniano.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ. Aktywa razem banku wyniosły 20,5 mld zł na koniec 2020 r.

Źródło: ISBnews