Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) wprowadził ofertę EKOlokaty Promocyjnej, oferując oprocentowanie do 5% r/r dla lokat rocznych, 4% dla lokat sześciomiesięcznych, oraz 3,3% dla lokat trzymiesięcznych, poinformował bank.

„Bank Ochrony Środowiska w ramach wypełniania swojej proekologicznej misji stworzył kolejny produkt, który pozwala jego klientom na dbanie zarówno o ekologię, jak i prywatne finanse. BOŚ w ramach EKOlokaty Promocyjnej oferuje oprocentowanie 5% w skali 12 miesięcy, 4% w skali 6 miesięcy oraz 3,3% w skali 3 miesięcy” – czytamy w komunikacie.

Lokatę można otworzyć zarówno w placówce BOŚ, jak i przez internet. Minimalna kwota środków na lokacie uzależniona jest od sposobu założenia lokaty. W placówce oraz bankowości elektronicznej wynosi 1 tys. zł, a za pośrednictwem strony internetowej 10 tys. zł.

Jednocześnie BOŚ wraz z Lasami Państwowymi posadzi jedno drzewo za każde ulokowane 20 tys. zł w ramach akcji 'Las oszczędności’. Maksymalna kwota, którą można umieścić na lokacie to 500 tys. zł, jednak każdy może założyć dowolną liczbę takich lokat. Ponadto nie trzeba posiadać konta w BOŚ, by skorzystać z oferty, podano także.

„Jako Bank Ochrony Środowiska chcemy dodawać ekologiczny akcent do każdego produktu jaki oferujemy. Za sprawą nowej EKOlokaty Promocyjnej można zadbać nie tylko o własne finanse, ale też dołożyć swoją cegiełkę do odbudowy terenów leśnych, które ucierpiały w wyniku klęski żywiołowej. To oczywiście mały krok, ale z setek małych kroków składają się znaczące osiągnięcia” – powiedział prezes BOŚ Wojciech Hann, cytowany w komunikacie.

„Utrzymanie lasów w jak najlepszym stanie to priorytetowe zadanie Lasów Państwowych. Sadzenie młodych drzew to działanie wpisujące się w ideę zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi” – dodał p.o. dyrektor generalny Lasów Państwowych Józef Kubica.

Bank Ochrony Środowiska realizuje swoją strategię, która m.in. zakłada stały rozwój proekologicznych produktów banku. Wartość nowych kredytów proekologicznych udzielonych przez BOŚ w pierwszych trzech miesiącach 2022 r. wyniosła 412,9 mln zł i była o 25% wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, oraz stanowiła blisko 59% sprzedaży kredytów ogółem.

Saldo kredytów proekologicznych na koniec marca 2022 r. wynosiło 4,9 mld zł, co stanowiło 37,6% wartości portfela kredytowego ogółem (wobec 36,9% na koniec 2021 r.).

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ. Aktywa razem banku wyniosły 20,59 mld zł na koniec 2021 r.

Źródło: ISBnews