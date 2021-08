Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) opracował we współpracy z Chmurą Krajową koncepcję transformacji swoich rozwiązań IT do modelu chmurowego, podała Chmura Krajowa. Technologia chmurowa ma stać się jednym z kluczowych narzędzi wsparcia realizacji strategii biznesowej banku, pomóc budować przewagi konkurencyjne, a także istotnie przyspieszyć prace nad wdrażaniem nowych rozwiązań.

„W dłuższym horyzoncie bank planuje zwiększyć innowacyjność swoich rozwiązań oraz przyspieszyć swój time-to-market, czyli czas wdrażania nowych pomysłów biznesowych, aby ze wsparciem nowoczesnych technologii poprawić swoją pozycję na bardzo konkurencyjnym polskim rynku bankowym. Bank Ochrony Środowiska zamierza także w większym niż dotychczas stopniu korzystać z zewnętrznego oprogramowania dostarczanego w modelu SaaS (ang. Software as a Service), czyli oprogramowanie jako usługa, co wpisuje się szeroko zakrojone podejście intensywnej redukcji długu technologicznego, dzięki wykorzystaniu rozwiązań chmurowych” – czytamy w komunikacie.

Jak podano, w banku powstanie multidyscyplinarny zespół Centrum Kompetencji Chmurowych, który zbuduje fundamenty pod rozwiązania chmurowe oraz będzie wspierał rozwój kompetencji chmurowych, tak aby pracownicy banku zarówno z IT, jak i innych obszarów zyskali wiedzę i umiejętności niezbędne do najbardziej efektywnego wykorzystania technologii chmurowej w realizacji celów biznesowych.

„Chmura to technologia, z której coraz odważniej korzystają firmy z rożnych branż upatrując w niej skutecznego narzędzia do przyspieszenia rozwoju. Dlatego w ciągu pięciu lat chcemy przenieść blisko połowę naszych aplikacji do chmury, a nowo budowane rozwiązania projektować od razu do działania zgodnie ze standardami technologicznymi 'CloudReady'. Jesteśmy przekonani, że wybierając model działania, wypracowany ze wsparciem zaufanego partnera, jakim jest Chmura Krajowa, będziemy w bardziej efektywny sposób realizowali nasze plany, koncentrując się na dostarczaniu jeszcze lepszych usług finansowych dla naszych klientów” – powiedział dyrektor departamentu informatyki i telekomunikacji w BOŚ, kierujący pracami Programu Road2Cloud Emil Andryszczyk, cytowany w komunikacie.

Jak podkreślił, chmura to także „bardziej zielone” IT, co wpisuje się w fundamenty banku, tj. ochronę środowiska naturalnego oraz wspieranie klientów w finansowaniu rozwiązań proekologicznych.

Jednym z pierwszych zastosowań chmurowych w modelu SaaS jest planowane w BOŚ wdrożenie zintegrowanego pakietu pracy grupowej Microsoft365, który w istotny sposób wspiera produktywność i usprawnia komunikację, zwłaszcza w sytuacji pracy w modelu hybrydowym, które staje się obecnie rynkowym standardem, zaznaczono.

„Chmura ma stać się w BOŚ preferowanym środowiskiem uruchamiania dla nowo wdrażanych aplikacji, a korzystanie w tym celu z własnego centrum przetwarzania danych będzie rozważane jedynie w uzasadnionych, wyjątkowych sytuacjach” – czytamy także.

Chmura Krajowa to spółka technologiczna utworzona z inicjatywy PKO Banku Polskiego i Polskiego Funduszu Rozwoju, aby zapewnić dostęp do zaawansowanych usług chmury obliczeniowej polskim firmom i instytucjom publicznym. Działa w modelu multicloud oferując zarówno własne produkty i usługi w ramach Platformy Chmury Krajowej, jak i rozwiązania swoich strategicznych partnerów, globalnych dostawców chmury publicznej, Google i Microsoft.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ. Aktywa razem banku wyniosły 20,5 mld zł na koniec 2020 r.

Źródło: ISBnews