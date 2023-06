Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) przyznał gminom Godziszów i Nałęczów środki z unijnej inicjatywy ELENA na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji proekologicznych, podał bank. Koszty przygotowania dokumentacji zostaną w 90% pokryte ze środków inicjatywy ELENA, a w 10% – przez samorządy.

Umowy z ww. gminami z województwa lubelskiego zostały podpisane 5 czerwca 2023 r. w Centrum Biznesowym BOŚ w Lublinie.

„Dokumentacja techniczna obejmie m.in.: audyt efektywności energetycznej, projekt budowlany i techniczny oraz studium wykonalności inwestycji. Zostanie wykonana przez podmioty wybrane przez bank w postępowaniu konkurencyjnym” – czytamy w komunikacie.

Na terenie gminy Godziszów inwestycje te będą dotyczyć: termomodernizacji obiektów, przebudowy instalacji centralnego ogrzewania, montażu instalacji fotowoltaicznych i klimatyzacji, a także modernizacji instalacji oświetlenia w budynkach Gminnego Centrum Kultury i Promocji oraz dwóch strażnicach OSP.

Gmina Nałęczów skorzysta natomiast ze środków na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji obejmujących termomodernizację budynków należących do Nałęczowskiego Ośrodka Kultury i Szkoły Podstawowej w Sadurkach.

Inwestycje zaplanowane przez gminy mają być sfinansowane ze środków publicznych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

BOŚ podkreśla, że jest pierwszym i dotychczas jedynym bankiem w Polsce, który wykorzystuje środki unijnej inicjatywy ELENA, by wspierać samorządy w przygotowaniu inwestycji proekologicznych. Poprzez realizację tego projektu bank może w jeszcze większym zakresie realizować swoją misję.

„Planujemy przyznanie dofinansowania z grantu ELENA kosztów dokumentacji technicznej kilkunastu samorządom. W związku ze stosunkowo niewielką pulą środków pochodzących z tego grantu, którymi dysponuje bank, a także z powodu wnioskowanej przez samorządy wartości dofinansowania, zawiesiliśmy przyjmowanie wniosków. W najbliższych miesiącach skoncentrujemy się natomiast na wykorzystaniu środków grantu ELENA do przygotowania dokumentacji inwestycji proekologicznych dwóch innych grup naszych klientów: przedsiębiorców oraz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. W przypadku przedsiębiorstw planujemy, w szczególności, finansowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania dotacji (m.in. tzw. premii ekologicznej) z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Firmy mogą składać wnioski o premię ekologiczną do połowy sierpnia br.” – powiedział wiceprezes BOŚ Jerzy Zań, cytowany w komunikacie.

ELENA (ang. European Local ENergy Assistance) to program zarządzany przez Europejski Bank Inwestycyjny, utworzony w ramach programu „Inteligentna Energia – Europa II”, finansowanego z funduszy unijnych w ramach programu Horyzont 2020. Granty pochodzące z programu ELENA mogą być spożytkowane w trzech obszarach: wspierania efektywności energetycznej i inwestycji w energię odnawialną, zwiększania efektywności energetycznej budynków oraz rozbudowy innowacyjnego transportu miejskiego.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ. Aktywa razem banku wyniosły 22 mld zł na koniec 2022 r.

Źródło: ISBnews