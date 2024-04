W 2023 roku Grupa Bosch osiągnęła założone cele w zakresie sprzedaży i zysku, z powodzeniem realizując strategię wzrostu mimo niepomyślnej sytuacji ekonomicznej. „W 2023 roku osiągnęliśmy założone cele finansowe i wzmocniliśmy pozycję rynkową w wielu obszarach – od półprzewodników po zintegrowane systemy zarządzania budynkiem – powiedział Stefan Hartung, prezes globalnego zarządu Robert Bosch GmbH, podsumowując wyniki. – Chcemy rozwijać się dzięki innowacjom, partnerstwom i poprzez przejęcia, aby jak najlepiej wykorzystać szanse w dobie transformacji naszych branż – pomimo niesprzyjającej koniunktury”. Producent technologii i usług planuje w perspektywie długoterminowej osiągnąć średnią roczną stopę wzrostu na poziomie 6-8% przy marży o wysokości co najmniej 7%. Oprócz tego firma chce być jednym z trzech wiodących dostawców rozwiązań na kluczowych dla siebie rynkach, we wszystkich regionach świata.

Bosch wzmacnia też swój udział w innowacyjnych obszarach o znacznym potencjale rozwoju, na przykład w zakresie technologii medycznych. W tym celu Bosch nawiązał niedawno współpracę rozwojowo-sprzedażową z firmą Randox. Z kolei strategiczne porozumienie z R-Biopharm ma przyspieszyć prace nad pełną automatyzacją badania w kierunku obecności bakterii wielolekoopornych w organizmie. Wspólnie z tymi dwoma partnerami Bosch planuje zainwestować w technologie medyczne ok. 300 mln euro do 2030 roku.

Wzrost sprzedaży i wyników w 2023 roku – 2024 rokiem wyzwań

Mimo niesprzyjającej sytuacji ekonomicznej i rynkowej, w minionym roku firma Bosch na świecie wygenerowała obrót na poziomie 91,6 mld euro, co stanowi wzrost o 3,8% (8% po uwzględnieniu różnic kursowych). EBIT Grupy wyniósł 4,8 mld euro (względem 3,8 mld euro z roku 2022). Z kolei marża EBIT wzrosła do 5,3%, i była o 1 p.p. wyższa niż rok wcześniej. Przekroczyła tym samym oczekiwany poziom, choć wciąż nie osiągnęła celu długoterminowego firmy określonego na poziomie co najmniej 7%. Ten cel koncern Bosch planuje zrealizować do 2026 roku. „Aby móc samodzielnie finansować nasz rozwój, potrzebujemy wysokiej rentowności i silnej pozycji finansowej” – skomentował Markus Forschner, członek zarządu i dyrektor finansowy Robert Bosch GmbH. – Zrealizowaliśmy zeszłoroczne oczekiwania finansowe między innymi dzięki dobrej końcówce 2023 roku. Spodziewamy się jednak, że rok obrotowy 2024 będzie co najmniej tak samo trudny, jak ubiegły”.

Firma Bosch z dużą ostrożnością patrzy na bieżący rok, również ze względu na obecną sytuację gospodarczą. „W tym roku nie przewidujemy poprawy koniunktury” – powiedział Forschner. W związku z tym CFO spodziewa się, że w 2024 roku gospodarka światowa urośnie o zaledwie 2,3%, przy jednoczesnym spowolnieniu produkcji pojazdów i utrzymującemu się osłabieniu rynku inżynierii mechanicznej. Możliwa jest jednak pewna poprawa sytuacji na rynkach dóbr konsumpcyjnych po dwóch latach ograniczonego popytu. W odniesieniu do własnego biznesu firma oczekuje stabilizacji, którą wspierać będą innowacje i wzmocnienie międzynarodowej obecności. Bosch buduje obecnie m.in. fabrykę piekarników w Egipcie oraz zakład produkcji lodówek w Meksyku.

W pierwszym kwartale bieżącego roku globalna sprzedaż koncernu spadła o 0,8% w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2023. Po uwzględnieniu różnic kursowych obroty wzrosły o 2,7%. „To pokazuje wyraźnie, że roczny wzrost sprzedaży na poziomie 5-7%, który zaplanowaliśmy, jest założeniem niezwykle ambitnym” – powiedział Forschner. Dyrektor finansowy dał jasno do zrozumienia, że zwiększenie marży EBIT względem zeszłego roku będzie trudne: „Czeka nas nie tylko osłabienie koniunktury i przewidywany dalszy wzrost inwestycji w obszary o strategicznym znaczeniu. Odczujemy też negatywne skutki związane z restrukturyzacją i optymalizacją procesów – ich pozytywne efekty będą odroczone w czasie” – podkreślił Forschner. Firma Bosch zamierza dalej obniżać koszty i zmieniać swoje struktury, aby utrzymać konkurencyjność w dobie dynamicznych zmian w branżach, w których jest obecna. „Będziemy realizować wymagane działania konsekwentnie, ale zawsze w sposób dostosowany do potrzeb” – dodał Forschner. Konieczne zmiany kadrowe mają odbywać się możliwie bez przymusowych redukcji i w społecznie jak najbardziej akceptowalny sposób.

Rozwój biznesu w Polsce: solidny wzrost w 2023 r.

Grupa Bosch w Polsce zakończyła rok obrotowy 2023 ze skonsolidowaną sprzedażą na rynku krajowym na poziomie blisko 1,8 mld euro (8 mld zł), odnotowując tym samym wzrost r/r o prawie 15% (w PLN: 11%). W 2023 r. łączna sprzedaż Grupy Bosch w Polsce, obejmująca sprzedaż spółek nieskonsolidowanych oraz dostawy wewnętrzne do spółek powiązanych, wyniosła 2,9 mld euro (13,2 mld zł) i była o 0,8 % wyższa (w PLN: 2,3% niższa) niż w roku poprzednim. „Bosch osiągnął dobre wyniki na polskim rynku w 2023 roku, szczególnie dzięki dynamicznemu, dwucyfrowemu wzrostowi sprzedaży w sektorze Mobility. Rozwinęliśmy działalność na rynku części zamiennych i inwestowaliśmy w rozbudowę naszej podwrocławskiej fabryki komponentów do układów hamulcowych, gdzie właśnie otworzyliśmy nowy, w pełni zautomatyzowany magazyn, wdrażając kolejny element Przemysłu 4.0. w tej lokalizacji” – powiedział Rafał Rudziński, prezes spółki Robert Bosch i przedstawiciel Grupy Bosch w Polsce. Pozostałe sektory biznesowe Bosch: Industrial Technology, Consumer Goods oraz Building and Technology, mierzyły się w 2023 roku z wyzwaniami rynkowymi, a ich sprzedaż spadła poniżej poziomu z roku poprzedniego. Na dzień 31 grudnia 2023 r. liczba pracowników zatrudnionych w Grupie Bosch w Polsce wynosiła blisko 9600.

Prognozy na bieżący rok są umiarkowane, przede wszystkim ze względu na utrzymujące się wyzwania gospodarcze i polityczne w Europie i na świecie. „Bosch będzie nadal umacniał swoją pozycję w Polsce. W tym roku planujemy rozpocząć prace budowlane dla nowej fabryki w Dobromierzu pod Wałbrzychem, w ramach rozbudowy sieci europejskich zakładów pomp ciepła grupy Bosch Home Comfort. Grupa BSH kontynuuje natomiast inwestycje w zaplecze badawczo-rozwojowe dla małego AGD w Rzeszowie” – dodał Rudziński.

Obszar rozwojowy: zrównoważona mobilność

W swoim głównym obszarze biznesu Bosch nadal realizuje strategiczne plany rozwoju. Tylko w tym roku firma zainicjuje ok. 30 projektów seryjnych dla pojazdów elektrycznych. „Nadchodzi era elektromobilności: pytanie tylko, jak szybko dotrze do poszczególnych regionów świata – powiedział Hartung. – Szacujemy, że do 2030 roku 70% wszystkich nowych samochodów w Europie będzie posiadać napęd wyłącznie elektryczny. W Chinach i Ameryce Północnej – około 40-50%”. Zdaniem prezesa Bosch, w regionach, w których pojazdy ciężarowe muszą pokonywać długie dystanse, rozwiązania takie jak hybrydy typu plug-in czy tzw. range extendery będą cieszyć się dużym zainteresowaniem jeszcze przez jakiś czas. W sektorze Mobility dalszy impuls do rozwoju mają dać rozwiązania w zakresie dynamiki jazdy. W Bosch obszar nowych układów hamulcowych zaprojektowanych specjalnie z myślą o samochodach elektrycznych i zautomatyzowanej jeździe rośnie w tempie 10% rocznie – znacznie szybciej niż sam rynek. Jeśli chodzi o system zarządzania ruchem pojazdu (vehicle motion management, VMM), Bosch intensywnie pracuje nad innowacyjnym rozwiązaniem, które umożliwiałoby koordynację ruchu pojazdu w każdym aspekcie poprzez sterowanie hamulcami, kierownicą, układem napędowym i amortyzatorami. Tylko w ostatnich testach zimowych Bosch wyposażył w jeden z wariantów VMM ponad 20 pojazdów testowych największych marek. „Nasze rozwiązanie to nowość na rynku, a pierwsze zamówienia trafią do produkcji seryjnej jeszcze w tym roku” – powiedział Hartung. Łącznie do 2030 roku firma spodziewa się osiągnąć sprzedaż na poziomie kilkuset milionów.

Obszar rozwojowy: wodór

Bosch potwierdził swoje założenia w obszarze technologii wodorowych: do 2030 roku ich sprzedaż może osiągnąć poziom 5 mld euro. „W 2023 roku rozpoczęliśmy produkcję systemów ogniw paliwowych w Stuttgarcie w Niemczech i chińskim Chongqing” – powiedział Hartung. Chiny przez pewien czas prawdopodobnie pozostaną głównym rynkiem dla tej technologii. Bosch nie spodziewa się znaczącego wzrostu w Europie czy Ameryce Północnej przed początkiem kolejnej dekady. Z technicznego punktu widzenia silniki wodorowe to najkrótsza droga do neutralności klimatycznej w transporcie użytkowym. Bosch ocenia, że wartość tego rynku w 2030 roku wyniesie niemal 1 mld euro. „Już w tym roku silnik wodorowy wyposażony w nasz system wtrysku pojawi się na drogach w Indiach. Zajmujemy się też realizacją pięciu zamówień od znanych producentów aut ciężarowych ze wszystkich trzech dużych regionów gospodarczych świata. Ponadto chcemy mieć udział w szybko rosnącym rynku produkcji wodoru: do 2030 roku na całym świecie powstaną instalacje do elektrolizy wody o łącznej mocy 170 gW – około 25-krotnie więcej niż obecnie” – podkreślił prezes zarządu spółki Robert Bosch GmbH. „Wszystko wskazuje na to, że stos elektrolizy Bosch trafi na rynek w przyszłym roku. W przyszłości Bosch będzie kojarzony nie tylko z napędami wodorowymi, ale również z produkcją wodoru – jako dostawca tych rozwiązań będziemy aktywnie kształtować przyszły rynek” – powiedział Hartung.

Obszar rozwojowy: pompy ciepła

Koncern Bosch konsekwentnie wykorzystuje możliwości rozwoju w segmencie technologii grzewczych. Pomimo stagnacji, która w 2023 roku wystąpiła na europejskim rynku pomp ciepła, firma zdołała zwiększyć swoje obroty o prawie 50% w tym obszarze. W nadchodzących latach Bosch będzie nadal wzrastać w tym segmencie – i to w tempie znacznie szybszym od średniej rynkowej. „Nie tylko zwiększyliśmy nasze zdolności produkcyjne, rozszerzyliśmy też ofertę produktów – w tym pomp ciepła, które są ciche, wydajne oraz efektywne kosztowo” – skomentował Hartung. Prezes Bosch dostrzega dodatkowy potencjał sprzedażowy w hybrydowych instalacjach grzewczych: połączeniu pompy ciepła do pracy podstawowej i kotła gazowego do obsługi systemu w momentach szczytowych obciążeń sieci. Umożliwi to wydajną dekarbonizację milionów dotychczasowych obiektów. Bosch zaczyna oferować swój system ogrzewania oparty na tej technologii w budynkach o wielkości do 100 lokali mieszkalnych. Hartung przypomniał także kontrowersyjną debatę w sprawie niemieckiej ustawy grzewczej, która to debata utrudniła podejmowanie długofalowych decyzji zakupowych i doprowadziła do poważnego załamania rynku grzewczego: „Kiedy polityka klimatyczna i energetyczna nie idą w parze, inwestorzy czekają zamiast inwestować. Rozwój wymaga przejrzystej i przewidywalnej polityki dopłat”.

Polityka klimatyczna: neutralność klimatyczna wymaga długofalowych inwestycji

Działania na rzecz klimatu nadal odgrywają w Bosch kluczową rolę. Hartung uważa, że możliwości wzrostu w tym obszarze są ogromne, nawet jeśli branże takie jak elektromobilność nie rozwijają się tak szybko, jak przewidywano. „Widzimy, że geopolityka i rosnące napięcia społeczne sprawiają, że przeciwdziałanie zmianom klimatu nie jest już jedynym tematem, który zajmuje polityków” – powiedział prezes Bosch. Mimo to firma Bosch w dalszym ciągu inwestuje w technologie, które pozwolą pokierować transformacją w kierunku neutralności klimatycznej. „Presja oszczędzania zagraża programom wsparcia technologii niskoemisyjnych. Działania na rzecz klimatu wymagają jednak długofalowych inwestycji – ze strony państwa, firm i nas wszystkich” – dodał Hartung.

Rok obrotowy 2023: większa stabilność wolnych przepływów pieniężnych, duże inwestycje początkowe

W minionym roku na stan zapasów firmy Bosch wciąż rzutowała niepewna sytuacja po wybuchu pandemii COVID-19 i przerwy w dostawach półprzewodników. Obecnie sytuacja jest już stabilna. W konsekwencji wolne przepływy środków pieniężnych wzrosły do 2,2 mld euro, wynosząc 2,4% – powyżej minimalnego celu 1,0%. Wskaźnik kapitału własnego wyniósł 44,2% (46,6% w 2022 roku). Wydatki na badania i rozwój utrzymały się na wysokim poziomie 7,3 mld euro (7,2 mld euro w 2022 roku), osiągając poziom 8% (8,2% w 2022 roku). Wydatki kapitałowe wzrosły do rekordowego poziomu 5,5 mld euro (4,9 mld euro w roku 2022). „Przykładamy dużą wagę do opłacalności naszych inwestycji początkowych, które w 2023 roku przekroczyły 12 mld euro. W razie konieczności wprowadzamy stosowne zmiany w projektach” – podkreślił Forschner.

Wyniki według sektora

Sprzedaż w sektorze Mobility wzrosła o 6,9% do 56,2 mld euro, a po uwzględnieniu różnic kursowych – o 10,9%. Marża EBIT wyniosła 4,4% (3,4% w 2022 roku). W sektorze Industrial Technology sprzedaż wzrosła o 6,8% do 7,4 mld euro (10,2% po uwzględnieniu różnic kursowych), co było efektem pierwszej konsolidacji przejęć HydraForce i Elmo Motion Control. Marża EBIT utrzymywała się na poziomie 9,1% (9,8% w 2022 roku). W sektorze Consumer Goods sprzedaż w porównaniu z rokiem poprzednim spadła o 6,6% do 19,9 mld euro – po uwzględnieniu różnic kursowych jest to niewielki spadek o 1,2%. Marża EBIT z działalności operacyjnej utrzymała się na poziomie 4,5%. W sektorze Energy and Building Technology sprzedaż wzrosła o 10,5% do 7,7 mld euro, a po uwzględnieniu różnic kursowych – o 13,2%. Marża EBIT z działalności operacyjnej wyniosła 9% (6% w 2022 roku).

Wyniki według regionu

W Europie sprzedaż wyniosła łącznie 46,8 mld euro. W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła więc o 5,5%, a po uwzględnieniu różnic kursowych – o 7,9%. Sprzedaż w Ameryce Północnej wzrosła o 6,2% do 15,2 mld euro, a po uwzględnieniu różnic kursowych – o 8%. W Ameryce Południowej sprzedaż zmalała o 6,2% do 1,7 mld euro w porównaniu z 1,8 mld euro w roku poprzednim, jednak po uwzględnieniu różnic kursowych spadek ten zamienia się we wzrost o 1,8%. W regionie Azji i Pacyfiku sprzedaż wzrosła do 27,9 mld euro, czyli o 0,6%, jednak po uwzględnieniu różnic kursowych – aż o 8,6%.

Wzrost zatrudnienia o ok. 2%

Na koniec 2023 roku spółka zatrudniała na całym świecie 429 416 osób, czyli o 8078 więcej niż w roku poprzednim. W ciągu minionych 12 miesięcy liczba pracowników wzrosła we wszystkich regionach – także w Niemczech. Najwyższy wzrost zatrudnienia odnotowano w Ameryce Północnej i Południowej.

