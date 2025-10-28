Rada nadzorcza Globe Trade Centre (GTC) przyjęła 27 października 2025 r. złożoną przez Małgorzatę Czaplicką rezygnację z funkcji prezesa zarządu spółki ze skutkiem na ten dzień oraz podjęła uchwałę o powołaniu Botonda Rencza na stanowisko prezesa zarządu ze skutkiem na moment podjęcia uchwały, podała spółka.

Botond Rencz (formalnie Antal Botond Rencz) pełnił funkcję członka zarządu spółki i dyrektora ds. zrównoważonego rozwoju biznesu (chief business sustainability officer) od 11 sierpnia 2025 r., podano,

„Zmiana organizacyjna nastąpiła po pomyślnym zakończeniu procesu refinansowania obligacji spółki, którym pani Czaplicka skutecznie kierowała podczas swojej kadencji na stanowisku prezesa zarządu od maja 2025 r. Rada nadzorcza spółki wyraża uznanie dla pani Małgorzaty Czaplickiej za jej cenny wkład i skuteczne przywództwo w tym kluczowym okresie. Pani Czaplicka będzie nadal wspierać przewodniczącego rady nadzorczej w charakterze doradczym” – czytamy w komunikacie.

Grupa GTC jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości, koncentrującym się na Polsce i stolicach krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

Źródło: ISBnews