Centra handlowe są coraz mocniej zainteresowane profesjonalnymi dekoracjami oświetleniowymi, a zainteresowanie tego typu usługami nie dotyczy już tylko okresu bożonarodzeniowego. Coraz większy popyt na iluminacje wykazują też parki handlowe, miasta, biurowce, ogrody, a nawet prywatne domy, dlatego branża ma duże perspektywy rozwoju, poinformowały ISBnews przedstawicielki MK Illumination Polska, firmy specjalizującej się w iluminacjach centrów handlowych.

Branża oświetlenia dekoracyjnego stoi też przed wieloma wyzwaniami, a głównym jest energooszczędność i nieskoemisyjność materiałów używanych do produkcji elementów iluminacji. Kolejne to trwałość produktów, bo miasta i galerie coraz częściej oczekują instalacji, które posłużą przez lata, zachowując wysoką jakość i energooszczędność. Trzecim wyzwaniem jest zapotrzebowanie na kompleksowe oferty – klienci oczekują pełnej obsługi: od pomysłu i wizualizacji, przez produkcję, montaż i konserwację, aż po demontaż i magazynowanie dekoracji.

„W ostatnich latach nastąpił wzrost zainteresowania profesjonalnymi dekoracjami w obiektach handlowych. Dostrzegamy to zwłaszcza w dużych centrach handlowych w związku z bogatym kalendarzem wydarzeń czy działań, które podejmują zarządcy nieruchomości, aby zaskoczyć klientów. Ich strategia marketingowa uwzględnia już dekoracje świetlne. Mają większą powierzchnię wewnętrzną i zewnętrzną, które możemy pięknie udekorować światłem. Powoli widać ten trend także w parkach handlowych, które dotychczas w mniejszym stopniu inwestowały w działania wizerunkowe. Jest to jednak inny rodzaj usług ze względu na brak części wspólnych w obiektach” – powiedziała w wywiadzie dla ISBnews Project Manager MK Illumination Polska Anna Niemira-Jurek.

„Obecnie w Polsce dekoracyjne oświetlenie kojarzy się głównie z okresem świątecznym, ale zauważamy, że wzrasta zainteresowanie dekoracjami także w innych częściach roku – zwłaszcza w Halloween, Walentynki, czy na Wielkanoc – i to jest trend, który naszym zdaniem w najbliższej przyszłości nabierze tempa” – dodała.

Wskazała, że potencjał do dalszego rozwoju branży iluminacji dekoracyjnych widać też m.in. w przestrzeniach biurowych oraz domach prywatnych. Coraz większą popularność zyskuje oświetlenie tematyczne przez cały rok – np. w parkach, hotelach, czy podczas wydarzeń plenerowych.

„Obserwujemy też, ale na razie bardzo powoli, wzrost zainteresowania profesjonalnymi dekoracjami właścicieli domów prywatnych oraz oświetleniem okazjonalnym – np. wynajmem na eventy lub święta rodzinne. Mówimy tutaj o rodzących się gałęziach biznesu, jeszcze w Polsce niewielkich, ale być może perspektywicznych w dłuższym okresie. Obserwujemy na przykład, że w Europie Zachodniej dekoracje dla domów prywatnych stanowią większą, choć nadal marginalną część zleceń naszej austriackiej spółki matki. W Polsce to na razie dużo mniejszy procent niż w analogicznych oddziałach europejskich” – przekazała Niemira-Jurek.

„Jeżeli chodzi o nieruchomości komercyjne, to dostrzegamy potencjał w biurowcach. Tu na pewno jest przestrzeń na szerszą obecność dekoracyjnego oświetlenia, zwłaszcza w dużych aglomeracjach. W miastach już nastąpił znaczący rozwój zainteresowania dekoracjami świetlnymi, ale wydaje się, że wciąż nie jest w pełni wykorzystany” – dodała.

Zaznaczyła, że dekoracje świetlne spopularyzowały się w Polsce w galeriach handlowych i miastach przez ostatnie 20 lat, a z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem.

„Początek intensywnego wzrostu branży przypadał jeszcze przed epidemią COVID-19. Wydawało się wtedy, że branża będzie się szybko rozwijała, ale epidemia koronawirusa przyhamowała nieco jej rozwój. Jak się później okazało, jedynie na chwilę. Ludzie pragnęli odskoczni od problemów i dobrych emocji. Dekoracyjne oświetlenie jest jednym z elementów budowania atmosfery, więc świetnie się w tym okresie sprawdziło. Potem, mimo zawirowań związanych z cenami energii, które powinny były wpłynąć znacząco na rynek dekoracji świetlnych, nasza oferta wciąż cieszyła się dużym zainteresowaniem, bo dekoracje, które przygotowuje MK Illumination są po prostu bardzo energooszczędne” – powiedziała Niemira-Jurek.

Zdaniem project manager spółki, trudno odpowiedzieć na pytanie o wartość rynku oświetlenia dekoracyjnego w Polsce. Wiadomo, że w naszym kraju działają 3-4 większe firmy, które specjalizują się w dużych inwestycjach, wykonując dekoracje ogrodów świateł lub dużych obiektów handlowych i miast.

„Oprócz tego działa bardzo wiele mniejszych podmiotów – dziesiątki małych firm, zazwyczaj lokalnych. Dlatego rynek dekoracji świątecznych jest bardzo trudny do wyceny: jest rozdrobniony i lokalny. W ostatnich latach po oświetlenie dekoracyjne sięgają na przykład odważniej nie tylko największe, wojewódzkie miasta, ale też miasta powiatowe i miejscowości gminne. Widać, że narodziła się w Polsce potrzeba, żeby oświetlać parki, ulice i budynki, a różne podmioty z branży znajdują swoje nisze w tym obszarze. Z korzyścią dla mieszkańców” – skomentowała Niemira-Jurek.

Główne obszary aktywności MK Illumination Polska to dekoracje dla obiektów handlowych, w mniejszym stopniu miast. Spółka prowadzi też jeden ogród świateł Lumagica w Warszawie.

„Centra handlowe są dla nas najważniejszym klientem, bo ponad 80% przychodów firmy pochodzi z tego obszaru. Nasze dekoracje są wieloletnie, objęte gwarancją; dostarczamy bardzo wysokiej jakości elementy z montażem, demontażem i zazwyczaj z magazynowaniem. W zakresie dekoracji MK Illumination to one-stop-shop – zaczynamy od wizji, kończymy na pełnej obsłudze. Rozwijamy się cały czas. W ciągu ostatnich trzech lat osiągnęliśmy regularne wzrosty o ok. 10% rok do roku. Jesteśmy zadowoleni z poziomu dynamiki przychodów. Taki wzrost pozwala nam na zdrowy rozwój i zachowanie odpowiedniej jakości usług” – powiedziała ISBnews dyrektor zarządzająca MK Illumination Polska Marzena Seweryniak.

„Nasza marżowość jest zależna od zakresu prac i długości współpracy, jest tak wiele zmiennych, że odpowiedź na to pytanie jest złożona, jednak nie odbiega ona od średniej wartości rynkowej. Cenę końcową 'robi’ nie tylko marża lecz przede wszystkim jakość użytych elementów. Często udaje nam się przekonać klienta do używania materiałów dobrej jakości, a co za tym idzie odpowiednim wpływem na design i środowisko” – dodała.

Niemira-Jurek wyjaśniła, że najważniejszym okresem dla firmy jest zima, a dekoracje dla obiektów handlowych, samorządów i ogrodu świateł Lumagica w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego są w tym okresie priorytetem dla MK Illumination Polska. Jednak usługi iluminacji wymagają pracy przez cały rok, a zainteresowanie iluminacjami przypada też na okresy pozaświąteczne.

„Zaprojektowane i przygotowanie takiej inwestycji jak np. w ogrodzie świateł Lumagica w Warszawie, to nie jest kwestia dwóch tygodni. Podobnie jest z dużymi obiektami handlowymi czy miastami. Od projektu i ofertowania do montażu, a potem demontażu mija często wiele miesięcy. I dla nas sezon – ten zimowy – zaczyna się wiosną. Zaczynamy się od projektów i wizualizacji, potem trwają przygotowywania i najważniejsza produkcja elementów, które muszą być przetransportowane do docelowego miejsca. A w listopadzie – największe operacyjnie wyzwanie – montaże. Bo proszę pamiętać, że wszystkie odbywają się niemal jednocześnie – od końca października do 24 grudnia. Mamy chwilę przerwy i oddechu na Święta, ale zaraz potem zaczyna się sezon demontaży. Następnie wszystko rusza od nowa” – wyjaśniła Project Manager MK Illumination Polska.

„Cały cykl życia dekoracji zaczyna się od pomysłu, potem powstaje projekt, następnie wykonanie. To praca wielu specjalistów – spawaczy, frezerów, monterów, oświetleniowców. Niektóre elementy przechodzą renowację, ponieważ dbamy o to, żeby jakość materiałów pozwalała na to, by używać ich jak najdłużej i nie generować odpadów. W dalszej kolejności organizujemy transport, montaż, demontaż i magazynowanie” – dodała.

MK Illumination to jeden z liderów w tworzeniu dekoracji świetlnych w Europie i na świecie. W Polsce firma działa od ponad 20 lat, dostarczając kompleksowe rozwiązania: od koncepcji artystycznej, przez projekt techniczny i produkcję, po montaż i serwis. Od 2021 roku MK Illumination wprowadziło do Polski także międzynarodowy koncept Lumagica – zimowy ogród świateł, który jest realizowany w Warszawie we współpracy z Ogrodem Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Źródło: ISBnews