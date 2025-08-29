Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie oraz Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Rozlewniczy” zaapelowały do rządu o wyłączenie szklanych butelek wielokrotnego użytku z systemu kaucyjnego dla opakowań jednorazowych, poinformowały Browary Polskie i KIG. Dotychczas działające systemy dla butelek zwrotnych są skuteczne i efektywne, a włączenie ich w system dla opakowań jednorazowych spowoduje wyższe koszty, podwyżki cen, chaos z odbiorem butelek z placówek handlowych, a w efekcie to wszystko doprowadzi do zastępowania butelek zwrotnych opakowaniami jednorazowymi, podano.

Browary Polskie oraz Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Rozlewniczy” zaapelowały do rządu o takie zmiany w prawie, które umożliwią ich członkom dalsze samodzielne prowadzenie systemów dla szklanych opakowań wielokrotnego użytku. Proponują uchylenie przepisu o likwidacji obecnych systemów oraz doprecyzowanie zasad samodzielnego wykonania obowiązku selektywnego zbierania opakowań wielokrotnego użytku, podano.

„Butelki wielorazowego użytku wtłoczono w ramy prawne systemu kaucyjnego opracowanego z myślą o opakowaniach jednorazowych, które po zużyciu stają się odpadem i nadają się do recyklingu. Tymczasem celem butelek wielorazowych jest powrót do producenta i ponowne napełnienie. Obecne przepisy niszczą dobrze funkcjonujące systemy i czynią butelkę zwrotną nieopłacalną, niekonkurencyjną wobec innych rodzajów opakowań. Dlatego apelujemy jeszcze raz do rządu i osobiście do Pana Premiera o zainteresowanie się tą sprawą, gdyż byłoby niesłychanym paradoksem, gdyby najbardziej ekologiczne opakowanie zostało wyparte z rynku w efekcie przepisów, które z definicji miały być proekologiczne” – powiedział dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie Bartłomiej Morzycki.

Prezes Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysł Rozlewniczy” Dariusz Lizak, podkreślił, że system kaucyjny butelek szklanych wielokrotnego użytku działa w Polsce od ponad 30 lat, a w jego ramach odzyskiwanych jest od 90 do 95% opakowań. To znacznie więcej niż przewidziane w ustawie o systemie kaucyjnym 77%. W trakcie konsultacji społecznych nowych przepisów przedsiębiorcy wielokrotnie zwracali uwagę na negatywne skutki proponowanych zmian.

Obecnie puste butelki szklane wielokrotnego użytku odbierane są ze sklepów tym samym transportem, który przywozi pełne opakowania, dalej za pośrednictwem hurtowni wracają do zakładów produkcyjnych, gdzie są ponownie napełniane, a następnie znów trafiają na rynek. Ten system był optymalizowany przez ostatnich kilkadziesiąt lat i jest jasny dla producentów napojów i właścicieli sklepów. W myśl ustawy będzie mógł on jednak funkcjonować tylko do końca tego roku, wskazano.

Zgodnie z nowym systemem kaucyjnym obrót butelkami szklanymi wielokrotnego użytku będzie możliwy wyłącznie w ramach systemu kaucyjnego tworzonego przez operatorów wymaganych nowymi przepisami. Takie rozwiązanie bezrefleksyjnie wtłacza butelki zwrotne do systemu kaucyjnego dla opakowań jednorazowych. Spowoduje to wzrost kosztów operacyjnych, informatycznych i inwestycyjnych, a jednocześnie obniżenie skuteczności obrotu opakowaniami zwrotnymi. Oznacza to również obowiązek dokładania się do zbiórki wszystkich opakowań, nawet tych, których producenci napojów w butelkach wielokrotnego użytku nie wytworzyli, zaznaczono w materiale.

Przedstawiciele Browarów Polskich oraz KIG „Przemysł Rozlewniczy” zwrócili uwagę, że zmiany doprowadzą do rozbicia istniejących łańcuchów dostaw i logistyki zwrotnej, co zwiększy koszty i zaburzy ciągłość dostaw. Nieprofesjonalne zbiórki i transport spowodują stłuczki butelek. W efekcie trzeba będzie kupować ich więcej. Obie organizacje przestrzegają, że może to oznaczać wzrost cen napojów w szklanych butelkach wielokrotnego użytku, a nawet wycofanie ich z obiegu i zastąpienie butelkami jednorazowymi, z których używaniem związane są kilkukrotnie wyższe emisje gazów cieplarnianych niż w przypadku butelek zwrotnych. Problemy z funkcjonowaniem systemu mogą bowiem zniechęcić do działań prośrodowiskowych i korzystania z opakowań wielorazowych.

Hubert Buksowicz, właściciel Browaru Jabłonowo i członek Zarządu Stowarzyszenia Regionalnych Browarów Polskich, podkreślił natomiast, że zamieszanie z systemem kaucyjnym odbije się na sprzedaży produktów w opakowaniach wielorazowych, a klienci z tego powodu mogą odwrócić się od proekologicznych rozwiązań.

Na rynku jest 1 mld butelek szklanych wielokrotnego użytku. Rocznie sprzedaje się w nich kilka miliardów produktów. Liczba rotacji wynosi od kilku do 40 razy w zależności od opakowania i napoju, a efektywność systemów prowadzonych przez przedsiębiorców we współpracy z handlem wynosi około 90%, niekiedy 95%, zaznaczono.

Mniej niż połowa systemów kaucyjnych w Europie obejmuje butelki wielokrotnego użytku. W krajach, gdzie regulacje dotyczą butelek zwrotnych przepisy są elastyczne i dają znacznie większe prawa producentom je wykorzystującym, niż w Polsce. Podejście do butelki zwrotnej w ramach systemów kaucyjnych jest w Europie bardzo zróżnicowane. W większości z 17 funkcjonujących w Europie systemów kaucyjnych szklane opakowania wielokrotnego użytku nie są ich częścią. Spośród 10 krajów, które zdecydowały się włączyć szkło do swoich systemów kaucyjnych w ośmiu uregulowano również kwestie szklanych butelek wielokrotnego użytku (Chorwacja, Węgry, Dania, Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa, Niemcy), podkeeślono także w materiale.

Źródło: ISBnews