Breezy, spółka zależna Grupy Asbis, specjalizująca się w modernizacji i remarketingu używanych urządzeń cyfrowych, rozpoczęła działalność w Republice Południowej Afryki, podała Grupa Asbis. Spółka po raz pierwszy zdecydowała się na wejście na nowy rynek w formacie franczyzowym. Franczyzobiorcą Breezy w RPA została spółka ASBC, która należy do Grupy Asbis.

Ekspansja na rynek afrykański stanowi znaczący krok w realizacji strategii rozwoju Breezy. Spółka ma ugruntowaną, dominującą pozycję na 9 rynkach w Azji Środkowej i na Kaukazie, a od 2024 r. rozszerza swoją obecność na rynkach Unii Europejskiej, Bliskiego Wschodu i obecnie Afryki, podano.

„Breezy po raz pierwszy wprowadza model franczyzowy, co jest znaczącą zmianą w podejściu do rozwoju na nowych rynkach. Do tej pory spółka rozwijała się organicznie. Dzięki wprowadzonemu modelowi franczyzowemu Breezy rozpoczyna nowy etap działalności, potwierdzając, że jej model biznesowy jest skalowalny” – czytamy w komunikacie.

Działalność Breezy w RPA będzie realizowana dzięki trójstronnemu partnerstwu spółek należących do Grupy Asbis: Breezy (partner technologiczny i dostawca rozwiązań Trade-In), spółką ASBC (partner operacyjny, zarządzający lokalnymi operacjami i inwestycjami) oraz Asbis South Africa (zapewniania skuteczną komunikację z detalistami przy jednoczesnym zwiększeniu przystępności cenowej produktów). To podejście wykorzystuje synergię unikalnych mocnych stron każdego uczestnika w celu szybkiej realizacji celów biznesowych.

„Breezy rozwijamy od samego początku, więc cieszę się, że jest to już dojrzała organizacja, która wprowadza model franczyzowy, dzięki któremu biznes będzie szybciej skalowalny. Jest to pierwsza franczyza Breezy, jednak jestem przekonany, że w przyszłości model franczyzowy stanie się istotnym elementem rozwoju marki Breezy na świecie” – powiedział CEO Grupy Asbis Serhei Kostevitch, cytowany w materiale.

„Przez lata zbudowaliśmy głęboką wiedzę specjalistyczną i solidne podstawy technologiczne dla Trade-In, w które nadal inwestujemy i rozwijamy. Jesteśmy teraz gotowi zaoferować nasze innowacyjne, gotowe rozwiązanie firmom, które chcą rozwijać biznes Trade-In na swoich rynkach, jednocześnie czyniąc nowe urządzenia bardziej przystępnymi cenowo dla klientów, zwiększając tym samym swoją sprzedaż oraz średnią wartość transakcji. Wierzymy, że ta okazja będzie szczególnie atrakcyjna dla dużych dystrybutorów elektroniki, którzy koncentrują się na przystępności cenowej” – dodał dyrektor generalny spółki Breezy Andrii Kosar.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Skonsolidowane przychody Asbis wyniosły 3 mld USD w 2024 r.

Źródło: ISBnews