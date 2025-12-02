BTCS rozpoczął świadczenie usługi walidatora (operatora węzła zapewniającego bezpieczeństwo i prawidłowe działanie sieci) dla ZIGChain – sieci blockchain warstwy pierwszej, podała spółka. Zawarta z ZIGChain Foundation umowa przewiduje także powołanie do ZIGChain Advisory Board, ciała doradczego fundacji, przedstawiciela BTCS.

Walidator ZIGChain jest pierwszym z kolejnych planowanych w ramach strategii rozwoju BTCS przedsięwzięć infrastrukturalnych. Dzięki bezpośredniej integracji z infrastrukturą ZIGChain spółka wzmacnia swoje możliwości w zakresie zarządzania aktywami, wykorzystując Wealth Management Engine ZIGChain do generowania przychodów pasywnych. Walidator dla ZIGChain działa obecnie w sieci testowej, a aktywacja sieci głównej planowana jest w najbliższych tygodniach, podano.

„Intensywnie pracujemy nad wdrażaniem partnerstw i rozwiązań, które zwiększają naszą przewagę konkurencyjną i udział w rynku. Nasza strategia rozwoju zakłada, że w relatywnie krótkim czasie staniemy się największą w Europie spółką skarbca aktywów cyfrowych (DATCO – Digital Asset Treasury Company), a wprowadzenie walidatora ZIGChain jest naturalnym krokiem w jej realizacji. ZIGChain reprezentuje bowiem ten rodzaj ekosystemu, który naszym zdaniem będzie definiować następną dekadę w globalnych finansach, łącząc aktywa rzeczywiste z cyfrowymi w oparciu o bezpieczne i zgodne z regulacjami rozwiązania” – powiedziała prezes Marlena Lipińska, cytowana w komunikacie.

ZIGChain należy dziś do najbardziej atrakcyjnych łańcuchów warstwy pierwszej sieci blockchain dla instytucji. Oferuje wysokowydajną architekturę zaprojektowaną z myślą o tokenizowanych aktywach rzeczywistych (RWA) i ich integracji z protokołami zdecentralizowanych finansów (DeFi) oraz aplikacjach do generowania wartości na dużą skalę. Dzięki dynamicznie rosnącemu ekosystemowi firm zarządzających aktywami, fintechów, platform tokenizacyjnych, a dziś również notowanych na giełdzie spółek posiadających aktywa cyfrowe w bilansie, ZIGChain tworzy nową kategorię infrastruktury blockchain – infrastruktury ukierunkowanej na regulowane i instytucjonalne budowanie wartości, podkreślono.

„Dołączenie BTCS do walidatorów ZIGChain jest ważnym sygnałem dla całego ekosystemu. BTCS wyznacza kierunek, jak powinien wyglądać nowoczesny cyfrowy skarbiec – aktywny, zdywersyfikowany i bezpośrednio uczestniczący w sieciach blockchain, na których się opiera. Ich integracja potwierdza, że ZIGChain jest preferowanym łańcuchem dla instytucji poszukujących realnego dochodu, aktywów powiązanych ze światem rzeczywistym oraz zgodnego z przepisami środowiska sprzyjającego wzrostowi wartości aktywów” – wskazał współzałożyciel ZIGChain Abdul Rafay Gadit.

BTCS planuje kolejne partnerstwa, których celem jest długoterminowe zaangażowanie w budowanie produktywnego, wieloaktywowego skarbca, zdolnego do generowania zrównoważonych zysków.

BTCS jest notowaną na NewConnect spółką technologiczną specjalizującą się w rozwiązaniach opartych na technologii blockchain i zarządzaniu aktywami cyfrowymi. Spółka koncentruje się na budowaniu ekosystemu produktów wspierających transformację cyfrową finansów, w tym tokenizację aktywów, zarządzanie płynnością on-chain oraz implementację strategii Active Treasury.

