BTCS chce być największą w Europie spółką z segmentu Digital Asset Treasury Company (DATCO), poinformował ISBtech przewodniczący rady nadzorczej Lech Wilczyński.

„BTCS ma ma zamiar stać się w największym DATCO w Europie pod względem zgromadzonego kapitału w kryptoaktywach z operacyjnie największym przychodem (yield) w ramach strategii 'active treasury’. Filozofia spółki polega na tworzeniu cyfrowej rezerwy w kryptoaktywach, a przede wszystkim w Bitcoinie w ramach strategii 'active treasury’, gdzie w odróżnieniu od pasywnego treasury te aktywa muszą pracować. Spółka realizuje to poprzez 'staking’, który pozwala generować dodatkowy yield – dodatkowy zysk operacyjny z posiadanych aktywów. Pozyskany właśnie kapitał (ok. 27 mln zł) będzie lokowany w kryptoaktywa z celem generowania przychodów, przy kontroli ryzyka. Zależy mi jako członkowi RN na bezpieczeństwie i będę m.in. oczekiwał od spółki przedstawienia strategii na bessę na rynku kryptoaktywów” – powiedział Wilczyński w rozmowie z ISBtech po panelu „Bitcoin na Giełdzie” podczas konferencji Invest Cuffs.

Przypomniał, że obecnie działa globalnie ok. 200 spółek notowanych publicznie w segmencie DATCO z około 135 mld USD w kryptoaktywach.

„BTCS rozwija model 'active treasury’, który powinien zainteresować inwestorów z tradycyjnego rynku kapitałowego, którzy chcieliby mieć ekspozycję na aktywa cyfrowe. Co ważne, spółka nie tylko będzie indeksem na Bitcoin, ale prowadzi realne, aktywne operacje na rynku, wykorzystując bezpieczne metody ze stake’owania rezerw” – zaznaczył członek RN BTCS.

Spółka podawała wcześniej informację o „udostępnieniu” jej tokenów CORE za 2 mln USD w ekosystemie CoreDAO.

„Zawarcie umowy z Core Foundation stanowiło istotny krok w kierunku dalszego umacniania naszej pozycji w międzynarodowym ekosystemie blockchain. Przekazanie tokenów CORE o wartości 2 mln USD potwierdza zaufanie, jakim darzą nas globalni partnerzy technologiczni. Współpraca z CoreDAO wpisuje się w naszą strategię rozwoju infrastruktury dla zdecentralizowanych finansów i wykorzystania potencjału Bitcoina w nowoczesnych rozwiązaniach finansowych. Dzięki temu BTCS wzmacnia swoje kompetencje w obszarze walidacji i bezpieczeństwa sieci, budując jednocześnie trwałą wartość dla akcjonariuszy i całego rynku Web3” – mówiła prezes BTCS Marlena Lipińska.

Wcześniej w tym tygodniu spółka podała, że zakończyła prywatną subskrypcję akcji serii F, pozyskując prawie 27 mln zł. Zapowiedziała, że środki zostaną przeznaczone m.in. na zwiększenie liczby projektów walidacyjnych i umocnienie obecności na globalnym rynku aktywów cyfrowych.

BTCS (wcześniej Vakomtek) to spółka technologiczna notowana na NewConnect, wdrażająca innowacyjne rozwiązania dla rynku aktywów cyfrowych. To pierwszy na polskim rynku publicznym operator infrastruktury dla technologii blockchain.

