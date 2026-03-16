BTCS zawarł kolejną strategiczną umowę dotyczącą udziału w programie płynności nowej sieci blockchain typu Layer-2 we współpracy z zagranicznym partnerem technologicznym Hemi – operatorem protokołu blockchain typu L2, integrującego sieci Bitcoin oraz Ethereum, podała spółka.

„Zawarcie tej umowy jest kolejnym ważnym etapem konsekwentnej realizacji strategii Active Treasury. Naszym celem jest generowanie powtarzalnych przychodów operacyjnych z posiadanych aktywów cyfrowych bez konieczności ich upłynniania, przy jednoczesnym zachowaniu długoterminowej ekspozycji na Bitcoin. Podpisana umowa umożliwia nam efektywne wykorzystanie części rezerw BTC w kontrolowanym horyzoncie czasowym, przy zagwarantowanych minimalnych parametrach zwrotu. Udział w rozwijającym się ekosystemie Bitcoin DeFi pozwala nam zwiększać efektywność zarządzania rezerwami oraz budować pozycję strategicznego dostawcy płynności w nowym, perspektywicznym segmencie rynku blockchain” – powiedziała prezes BTCS Marlena Lipińska, cytowana w komunikacie.

W ramach umowy BTCS udostępnił 50 BTC z posiadanych rezerw Bitcoin do programu zwiększania wartości zablokowanej w sieci (Total Value Locked – TVL). Umowa została zawarta na okres sześciu miesięcy, z minimalnym okresem utrzymania płynności

wynoszącym dwa miesiące. Umowa obejmuje roczne stopy zwrotu w wysokości 10% przez pierwsze dwa miesiące, a następnie 6% przez pozostałe cztery miesiące, przy czym wszystkie nagrody są wypłacane bezpośrednio w BTC i USDC. W ciągu pierwszego miesiąca trwania współpracy BTCS otrzymał wynagrodzenie wysokości 0,4167 BTC.

BTCS jest notowaną na NewConnect spółką technologiczną specjalizującą się w rozwiązaniach opartych na technologii blockchain i zarządzaniu aktywami cyfrowymi. Spółka koncentruje się na budowaniu ekosystemu produktów wspierających transformację cyfrową finansów, w tym tokenizację aktywów, zarządzanie płynnością on-chain oraz implementację strategii Active Treasury.

