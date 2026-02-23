BTCS uruchomił walidator w sieci ZigChain, podała spółka. Uruchomienie walidatora oznacza wejście BTCS w kolejny ekosystem blockchain oraz ekspozycję na szybko rosnący rynek tokenizacji aktywów rzeczywistych (RWA). Spółka zakłada generowanie przychodów z działalności walidacyjnej oraz dalszą dywersyfikację źródeł przychodów.

Spółka otrzymała 30 mln tokenów ZIG w formule token lending od ZIGChain Foundation. Wartość przekazanego wolumenu wynosi obecnie ok. 1,15 mln USD. Tokeny są wykorzystywane wyłącznie do stakingu (mechanizmu wspierającego bezpieczeństwo i weryfikację transakcji w sieciach blockchain) i walidacji w sieci ZigChain, bez prawa ich zbywania, podano.

„Rynek tokenizacji aktywów rzeczywistych to jeden z najbardziej perspektywicznych kierunków rozwoju całej branży blockchain. Umożliwia przeniesienie realnych instrumentów finansowych i aktywów do infrastruktury on-chain, zwiększając ich płynność, przejrzystość i dostępność. Dzięki uruchomieniu walidatora ZigChain budujemy kompetencje i ekspozycję na segment, który w kolejnych latach może stać się fundamentem globalnych rynków kapitałowych” – powiedziała prezes Marlena Lipińska, cytowana w komunikacie.

Projekt ZigChain ma istotne znaczenie strategiczne i wzmacnia pozycję spółki jako aktywnego podmiotu infrastrukturalnego na rynku aktywów cyfrowych, podkreślono.

BTCS jest notowaną na NewConnect spółką technologiczną specjalizującą się w rozwiązaniach opartych na technologii blockchain i zarządzaniu aktywami cyfrowymi. Spółka koncentruje się na budowaniu ekosystemu produktów wspierających transformację cyfrową finansów, w tym tokenizację aktywów, zarządzanie płynnością on-chain oraz implementację strategii Active Treasury.

Źródło: ISBnews