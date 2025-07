Budimex chce utrzymać poziom przychodów w kolejnych okresach, tak jak udało się to zrobić w I połowie br. – pomimo trudnego otoczenia rynkowego, wynika ze słów prezesa Artura Popko.

„I półrocze 2025 r. oceniamy bardzo dobrze, przychody pozostały na dotychczasowym poziomie. Chcemy to utrzymać w kolejnych okresach, choć widać opóźnienia w realizacji umów, głównie w kontraktach zaprojektuj i buduj. Wynika to z przedłużania się procesów administracyjnych podczas fazy projektowej” – powiedział Popko podczas konferencji prasowej.

Wyjaśnił, że w momencie, kiedy następuje wydłużenie terminu podpisania umów, np. z powodu opóźnienia pozwolenia na budowę, koszty utrzymania pracowników ponosi zamawiający, a więc niestety podatnicy. Oczywiście wpływa to także na przychody, dodał.

„Poprawiamy rentowność, to kluczowy parametr, do poprawy którego zmierzamy. Patrzymy z optymizmem na przyszłość, ale apelujemy o przyspieszenie realizacji programów [inwestycyjnych]. Wszystkie kontrakty zawierają możliwość waloryzacji, więc w przypadku wahań na rynku jesteśmy bezpieczni” – powiedział także prezes.

Poinformował, że są prowadzone rozmowy nt. zwiększenia waloryzacji kontraktów podpisanych przed wybuchem wojny na Ukrainie.

„Nie wiemy, kiedy się one zakończą, ale liczymy na decyzję od zamawiających [publicznych] do końca roku. Natomiast inne realizowane inwestycje są na dobrym poziomie, nie ma dużych zmian na rynku i nie prowadzimy takich negocjacji” – podsumował.

Przychody netto Grupy wyniosły ‎3,95 mld zł w I półroczu w porównaniu ‎do 4,04 mld zł w I półroczu 2024 r.‎

„W segmencie budowlanym przychody pozostały na porównywalnym poziomie względem roku ubiegłego. Uznajemy to za duży sukces. Większość naszych kontraktów rozpoczętych w ostatnim roku jest realizowana w formule projektuj i buduj. W porównaniu do ubiegłego roku, w strukturze Grupy Budimex odnotowano wzrost udziału kontraktów, w przypadku których rozpoznanie przychodów ze sprzedaży jest odroczone w czasie. W konsekwencji skonsolidowane przychody ze sprzedaży w pierwszej połowie roku wyniosły 3 947 mln zł i były o 2,3% niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego” – pisał Popko w komentarzu do wyników.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2024 r. miał 9,1 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews