Budimex, Polimex Mostostal oraz AMW SINEVIA podpisały porozumienie o współpracy przy projektach infrastrukturalnych, które mogą być realizowane w ramach odbudowy Ukrainy po zakończeniu działań wojennych, podało Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP).

„Cel porozumienia to połączenie kompetencji, zasobów oraz doświadczenia. Inicjatywa ma być rozwijana przy wsparciu Ministerstwa Aktywów Państwowych i wpisuje się w szersze działania państwa na rzecz udziału polskiego biznesu w odbudowie Ukrainy. Sygnatariuszami, podpisanego dziś w Ministerstwie Aktywów Państwowych porozumienia, są: Budimex SA, Polimex Mostostal SA oraz AMW SINEVIA Sp. z o.o. Dokument określa ramy wspólnego działania przy identyfikowaniu i przygotowywaniu do realizacji projektów infrastrukturalnych poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń, na terytorium tego ogarniętego wojną kraju. Współpraca będzie dotyczyła w szczególności przedsięwzięć związanych z odbudową i modernizacją infrastruktury, finansowanych m.in. ze środków UE za pośrednictwem BGK oraz z innych źródeł międzynarodowych” – czytamy w komunikacie.

Minister Aktywów Państwowych Wojciech Balczun podkreślił, że podpisane porozumienie jest przykładem odpowiedzialnego i przyszłościowego zaangażowania polskich firm w proces odbudowy Ukrainy.

„Przewidując kolejne kroki, które są przed nami, przygotowujemy instrumenty i rozwiązania, które powinny zwiększyć i wzmocnić polski udział w procesach odbudowy Ukrainy i wzmocnić udział polskiego biznesu w tych wielkich projektach z różnych dziedzin, bo tu będziemy mówili o infrastrukturze, o logistyce, o portach, o energetyce. Praktycznie każdy obszar funkcjonowania państwa będzie objęty tymi działaniami” – powiedział Balczun, cytowany w materiale.

Celem podpisanego dziś porozumienia jest przede wszystkim deklaracja polskich przedsiębiorstw w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń, w celu przygotowania polskich firm do przyszłych projektów infrastrukturalnych w Ukrainie – szczególnie tych, które będą związane z odbudową połączeń komunikacyjnych, transportowych i logistycznych między Polską a Ukrainą, zaznaczono także.

„Odbudowa Ukrainy będzie jednym z najważniejszych procesów gospodarczych i infrastrukturalnych w naszej części Europy. Jeżeli chcemy, aby polskie firmy odegrały w nim istotną rolę, musimy przygotować się do tego z wyprzedzeniem – jako biznes i jako państwo. Będzie to wymagało współpracy, koordynacji i odpowiedzialności całego sektora. W odbudowie Ukrainy przewagę będą miały nie tylko firmy, które potrafią budować, ale te, które rozumieją całą logikę dużej inwestycji infrastrukturalnej: od przygotowania projektu, przez finansowanie, compliance, logistykę i zarządzanie ryzykiem, po realizację na dużą skalę. To historyczny moment w historii Budimex i całego polskiego sektora budowlanego – moment, w którym doświadczenie zdobyte przy realizacji największych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce może stać się realnym wkładem w odbudowę, modernizację i długofalowy rozwój Ukrainy” – podkreślił prezes Budimexu Artur Popko.

Prezes Polimex Mostostal Jakub Stypuła zauważył, ze skala i znaczenie odbudowy Ukrainy sprawiają, że wymaga ona współpracy ponad standardowymi podziałami rynkowymi oraz połączenia doświadczeń największych polskich firm budowlanych.

„Odbudowa Ukrainy wymaga połączenia kompetencji firm posiadających doświadczenie w realizacji strategicznych inwestycji infrastrukturalnych. Polimex Mostostal wnosi do współpracy unikalne kompetencje w obszarze energetyki oraz realizacji złożonych projektów przemysłowych, a także wieloletnie doświadczenie na rynku ukraińskim, rozwijane m.in. poprzez działalność Czerwonogradzkiego Zakładu Konstrukcji Stalowych należącego do Grupy Polimex Mostostal” – powiedział Stypuła.

Budimex jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1995 r. i wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2025 r. grupa osiągnęła 9,4 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Notowany na GPW Polimex Mostostal świadczy usługi w zakresie budownictwa, na zasadach generalnego wykonawstwa, dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska, zarówno w Polsce, jak i za granicą. W 2025 r. miał 4,13 mld zł skonsolidowanych przychodów.

