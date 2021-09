Budimex chce podpisać pierwsze kontrakty w Czechach, Niemczech i na Słowacji w 2022 roku, poinformował ISBnews prezes Artur Popko. Budimex jest zainteresowany także przejęciami na tych rynkach i prowadzi obecnie rozmowy w przypadku dwóch podmiotów.

„W tym roku powołaliśmy spółki celowe na trzech rynkach: czeskim, niemieckim i słowackim. Chcemy także przygotować zaplecza techniczne do realizacji kontraktów. Już teraz uczestniczymy w przetargach na realizację inwestycji infrastrukturalnych i kolejowych. Zakładam, że pierwsze, pozytywne dla nas rozstrzygnięcia będą w 2022 roku” – powiedział Popko ISBnews w kuluarach Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

„W przypadku rynku niemieckiego mamy nieco ułatwioną sytuację, ponieważ już teraz mamy tam ok. 1 000 naszych pracowników, którzy pracują jako podwykonawcy lokalnych firm” – dodał.

W ocenie prezesa, ten rok jest trudny, ponieważ kończy się jedna perspektywa unijna, a środki z nowej nie są jeszcze w dyspozycji poszczególnych rządów.

„Budimex jest zainteresowany przejęciami na tych trzech rynkach. Prowadzimy obecnie rozmowy w przypadku dwóch podmiotów, jesteśmy nawet w procesie due diligence konkretnych firm w Czechach i Niemczech. Jeśli będą one pasowały do naszego biznesu, to nie wykluczamy rozmów na temat ich akwizycji” – wskazał także Popko.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2020 r. miał 8,38 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews