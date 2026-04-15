Budimex ma nadzieję, że doświadczenia zdobyte podczas budowy (w konsorcjum z Gulermak) tunelu kolejowego pod Pisarzową w Beskidzie Wyspowym i pozostałych obiektów tunelowych w ramach tzw. projektu Podłęże – Piekiełko pozwolą spółce na samodzielne startowanie w podobnych przetargach za ok. 2 lata, poinformował prezes Artur Popko.

„Skończyliśmy drążenie tunelu o długości 3750 metrów. To jest inwestycja, w której zdobyliśmy kompetencje, i to doskonały dowód na to, że potrafimy realizować najbardziej złożone kontrakty” – powiedział Popko dziennikarzom podczas uroczystości zakończenia drążenia tunelu.

„Uważamy, że to kwestia 2 lat, kiedy tutaj zakończymy te projekty, uzyskamy referencje i wtedy będziemy mogli sami podchodzić do tych tematów związanych z realizacją inwestycji tunelowych” – dodał.

Po ukończeniu tunelu pod Pisarzową konsorcjum przeprowadzi drążenia tuneli na kolejnych odcinkach projektu Podłęże-Piekiełko: Szczyrzyc – Tymbark i Podłęże – Gdów. Budimex i Gulermak mają też kontrakt drogowy obejmujący budowę tuneli na drodze ekspresowej S19, przypomniał prezes.

Popko poinformował również, że spółka chciałaby pozyskać umowy na kolejne odcinku linii kolejowej z Krakowa do Nowego Sącza.

„Tak, bardzo nam zależy na tym, żeby pozyskać kolejne kontrakty, które są do ogłoszenia” – wskazał.

Wczoraj Budimex w konsorcjum z firmą Gulermak zakończył drążenie blisko 4-kilometrowego tunelu kolejowego pod Pisarzową w Beskidzie Wyspowym, co oznacza osiągnięcie ważnego kamienia milowego w ramach budowy linii kolejowej będącej częścią połączenia Podłęże-Piekiełko.

Tarcza TBM „Jadwiga” przebiła się na drugą stronę, kończąc drążenie głównego tunelu kolejowego na odcinku Limanowa – bocznica Klęczany. Tym samym domknięty został najtrudniejszy technologicznie etap budowy dwóch równoległych obiektów tunelowych, które połączą Męcinę z Mordarką, podał Budimex.

Budowa była prowadzona w trudnym, górskim terenie Beskidu Wyspowego. Przy realizacji pracowały dwie maszyny TBM – „Kinga”, która wcześniej zakończyła tunel ewakuacyjny, oraz „Jadwiga”, odpowiedzialna za główny tunel kolejowy. Technologia TBM, dziś światowy standard przy realizacji długich obiektów tunelowych, pozwala prowadzić roboty w sposób ciągły i bardzo precyzyjny, podkreślała spółka.

Finał pracy „Jadwigi” oznacza, że inwestycja pod Pisarzową wchodzi w nową fazę. Kolejnym etapem będzie wykonanie przejść między tunelami oraz rozpoczęcie robót wykończeniowych, a także instalacja wyposażenia i systemów bezpieczeństwa, które przygotują obiekt do ruchu pociągów. To przejście z najtrudniejszej części robót podziemnych do etapu, który coraz wyraźniej przybliża projekt do ostatecznego efektu, wskazał Budimex.

Program „Podłęże-Piekiełko” ma docelowo skrócić czas podróży z Krakowa do Nowego Sącza do około 60 minut, a z Krakowa do Zakopanego do około 90 minut. Poprawi też parametry linii i zwiększy możliwości przewozów towarowych i osobowych. Tunel pod Pisarzową będzie pierwszym z 13 tuneli kolejowych (łącznie 20 tuneli z uwzględnieniem tuneli ewakuacyjnych), którymi w przyszłości pojadą pociągi w ramach całego programu.

Budimex jest dziś jednym z wykonawców najmocniej zaangażowanych w program „Podłęże-Piekiełko”. Spółka zrealizowała już pierwszy oddany do ruchu fragment linii nr 104 Chabówka – Rabka Zaryte, prowadzi prace na odcinku H linii nr 622 Szczyrzyc – Tymbark, a w marcu 2026 r. podpisała umowę na kolejny etap inwestycji – linię nr 622 Podłęże – Gdów oraz łącznicę nr 627.

Budimex jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1995 r. i wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2025 r. grupa osiągnęła 9,4 mld zł skonsolidowanych przychodów.

