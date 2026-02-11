Budimex zawarł z ‎Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System umowę na generalną realizację inwestycji pod ‎nazwą „Budowa Tłoczni Gazu Lwówek. Etap I”, podała spółka. Maksymalna wartość umowy wynosi ‎481,17 mln ‎zł netto, w tym wynagrodzenie za zakres ‎podstawowy: 434,39 mln zł netto, wynagrodzenie za zakres warunkowy: 0,7 mln zł netto oraz ‎maksymalna wartość waloryzacji: 43,51 mln zł netto. Wartość robót objętych prawem opcji: 2,57 mln zł netto‎.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2024 r. miał 9,1 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews