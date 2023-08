Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała z Budimexem umowę na zaprojektowanie i rozbudowę drogi krajowej nr 79 pomiędzy Ciepielowem a Lipskiem wraz z budową obwodnicy Ciepielowa (mazowieckie), podała Dyrekcja. Umowa o wartości ok. 135 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 39 miesięcy od daty jej zawarcia.

Zakończenie prac budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie przewidywane jest na 2027 rok. Inwestycja finansowana jest z budżetu państwa oraz Krajowego Funduszu Drogowego. Inwestycja podzielona została na dwa odcinki. Pierwszym jest budowa ok. 1,9 km obwodnicy, a drugi to rozbudowa istniejącej drogi na długości ok. 6,4 km. To kolejna inwestycja na drodze pomiędzy Warszawą a granicą z woj. świętokrzyskim, podano.

„Nowy przebieg DK79 będzie posiadał parametry trasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego), a istniejący zostanie dostosowany do tych parametrów. Powstanie jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu. Ponadto wybudowane zostaną drogi do obsługi terenów przyległych. Powstaną chodniki i ciągi pieszo-rowerowe lub rowerowe, zatoki autobusowe. Wybudowane zostaną urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego” – czytamy w komunikacie.

Źródło: ISBnews