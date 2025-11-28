Budimex otrzymał pozwolenie na użytkowanie i przekazał do eksploatacji zmodernizowaną stację Warszawa Zachodnia, w tym halę główną oraz poziom -1, podała spółka. Wartość inwestycji realizowanej dla PKP PLK wyniosła 2,7 mld zł.

Budowa objęła teren o powierzchni ponad 70 ha, rozciągający się na długości 5 km, gdzie krzyżuje się 14 linii kolejowych. Każdego dnia stacja obsługuje nawet 60 tys. pasażerów i prawie 1400 pociągów. Łączna długość nowego układu torowego to ponad 35 km, wyposażonych w 137 rozjazdów i setki elementów sterowania ruchem kolejowym – od 191 semaforów po niemal 580 wyświetlaczy informacyjnych, wymienił Budimex.

„Warszawa Zachodnia po modernizacji to nie tylko stacja kolejowa, ale wielofunkcyjny, nowoczesny węzeł komunikacyjny i usługowy. Jesteśmy dumni, że Budimex wraz z Mostostalem Kraków i partnerami, zrealizował projekt o tak strategicznym znaczeniu dla stolicy i całego kraju. Dzięki niemu podróżni otrzymali obiekt bezpieczny, funkcjonalny i komfortowy, który sprosta standardom XXI wieku” – powiedział członek zarządu, dyrektor operacyjny Budownictwa Kolejowego, Energetycznego i Przemysłowego w Budimex Maciej Olek, cytowany w komunikacie.

Kluczowym elementem modernizacji stał się nowy poziom -1, czyli przejście podziemne o szerokości 63 m. Codziennie nad jego powstaniem pracowało średnio 600 osób i 160 jednostek sprzętowych, a w najbardziej intensywnych momentach ponad 700 pracowników i 250 maszyn. Do budowy wykorzystano blisko 92 tys. m3 betonu oraz 11,5 tys. ton stali zbrojeniowej, podano także.

„Nowa infrastruktura to dziewięć nowoczesnych peronów, w pełni dostosowanych do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością. Każdy z nich został połączony z tunelem pasażerskim za pomocą wind i schodów ruchomych, co ułatwia poruszanie się pasażerom z rowerami czy wózkami. Łączna powierzchnia peronów wynosi aż 35 tysięcy m2. Obok peronów powstał także nowy budynek dworcowy z przestronną halą główną oraz nowoczesne przejście handlowo-usługowe, w którym pojawią się sklepy i restauracje. Inwestycja została zaprojektowana w duchu zrównoważonego rozwoju. Dworzec wyposażono w instalację fotowoltaiczną o łącznej powierzchni ponad 8 tys. m2, dzięki czemu obiekt samodzielnie pokrywa około 30% swojego zapotrzebowania na energię elektryczną” – czytamy dalej.

Wartość całej inwestycji realizowanej dla PKP PLK wyniosła 2,7 mld zł i została współfinansowana ze środków unijnych w ramach programu „Łącząc Europę” (CEF).

„Budowa stacji Warszawa Zachodnia to przykład tego, jak polski wykonawca może realizować inwestycje o kluczowym znaczeniu dla rozwoju kraju. To jedna z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych ostatnich lat – projekt, który wzmacnia kręgosłup polskiego systemu transportowego i na lata podnosi bezpieczeństwo oraz komfort podróżowania po Polsce. Jesteśmy firmą o ugruntowanej pozycji, zakorzenioną w Polsce, opartą na wiedzy i doświadczeniu naszych specjalistów. Dysponując krajowym zapleczem technicznym, kapitałem oraz silną siecią zaufanych partnerów, możemy skutecznie wspierać modernizację infrastruktury i wzmacniać konkurencyjność polskiej gospodarki” – podsumował prezes Artur Popko, cytowany w komunikacie.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2024 r. miał 9,1 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews