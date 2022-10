Budimex oddał od eksploatacji 6-kilometrową obwodnicę Wałbrzycha. Budowa rozpoczęła się w kwietniu 2019 r. Koszt inwestycji wyniósł 397 mln zł netto, podała spółka.

„Budowa była bardzo wymagająca dla generalnego wykonawcy. Pod budowaną drogą istniała niezinwentaryzowana infrastruktura pogórnicza – szyb Gustaw, Lisia Sztolnia. Wymagały one zmian projektowych i wielu dodatkowych prac wzmacniających i zabezpieczających nową obwodnicę. Odkrywaliśmy także pozostałości historycznej infrastruktury miejskiej i przemysłowej – torowiska, stare dukty drogowe, fundamenty i słupy energetyczne zasilające nieistniejące zakłady przemysłowe. Te okoliczności miały największy wpływ na to, że budowa trwała rok dłużej niż było planowane. Mimo to prace zakończyliśmy w ostatecznym terminie kontraktowym, czyli przed 21 listopada” – powiedział dyrektor Dywizji Budownictwa Infrastrukturalnego Cezary Łysenko, cytowany w komunikacie.

Obwodnica przebiega na terenie Gór Wałbrzyskich ok. 500 m nad poziomem morza i pozwala na ominięcie centrum miasta w ciągu drogi krajowej nr 35 (Granica RP – Wrocław). Inwestorami są Miasto Wałbrzych i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2021 r. miał 7,91 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews