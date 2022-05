Oferta Budimeksu, warta 397,7 mln zł netto, została powtórnie wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na „Zaprojektowanie i wykonanie drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała, odcinek I/B węzeł Kosztowy II (z węzłem) – węzeł Bieruń (bez węzła)”, podała spółka.

Zamawiający dokonał powtórnego wyboru oferty Budimeksu po wcześniejszym unieważnieniu czynności wyboru, czytamy w komunikacie.

Termin rozpoczęcia kontraktu przypada w dniu zawarcia umowy, termin zakończenia robót: 33 miesięcy od daty rozpoczęcia, podano także.

W osobnym komunikacie GDDKiA podała, że w tym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Budimex, która zaproponowała wykonanie inwestycji za kwotę 489 175 059 zł brutto. Jednocześnie zadeklarowała przedłużenie okresu gwarancji o 5 lat i skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące.

„Teraz przekażemy dokumentację przetargową do Urzędu Zamówień Publicznych celem przeprowadzenia standardowej kontroli uprzedniej. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku kontroli Prezesa UZP, do podpisania umowy mogłoby dojść na przełomie maja i czerwca tego roku. Tym samym wszystkie cztery odcinki od Mysłowic do Bielska-Białej o długości ponad 40 km byłyby na etapie realizacji” – czytamy w komunikacie Dyrekcji.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2021 r. miał 7,91 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews