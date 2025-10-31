Ze względu na trwające badanie zainteresowania rynku opcją zbycia akcji w FBSerwis, Budimex podjął decyzję o modyfikacji harmonogramu tego procesu, podała spółka. Zgodnie z aktualną oceną zarządu, zakończenie przeglądu opcji strategicznych powinno nastąpić do 31 stycznia 2026 roku.
Budimex rozpoczął proces przeglądu opcji strategicznych Grupy FBSerwis w listopadzie 2024 r. Pierwotnie jego zakończenie spodziewane było do 31 października 2025 r.
FBSerwis, będący częścią Grupy Budimex, realizuje kontrakty obejmujące bieżące utrzymanie dróg krajowych i autostrad, utrzymanie techniczne budynków oraz obiektów przemysłowych i sportowych dla klientów sektora prywatnego i publicznego, usługi elektroenergetyczne, obsługę i modernizację infrastruktury oświetleniowej, a także usługi w zakresie gospodarki odpadami.
Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2024 r. miał 9,1 mld zł skonsolidowanych przychodów.
Źródło: ISBnews
Dodaj komentarz