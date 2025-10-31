Ze względu na trwające badanie ‎zainteresowania rynku opcją zbycia akcji w FBSerwis, Budimex podjął decyzję o ‎modyfikacji harmonogramu tego procesu, podała spółka. Zgodnie z aktualną oceną zarządu, zakończenie ‎przeglądu opcji strategicznych powinno nastąpić do 31 stycznia 2026 roku.‎

Budimex rozpoczął proces przeglądu opcji strategicznych Grupy FBSerwis w listopadzie 2024 r.‎ Pierwotnie jego zakończenie spodziewane było do 31 października 2025 r.‎

FBSerwis, będący częścią Grupy Budimex, realizuje kontrakty ‎obejmujące bieżące utrzymanie dróg krajowych i ‎autostrad, utrzymanie techniczne budynków oraz obiektów ‎przemysłowych i sportowych dla klientów sektora prywatnego i ‎publicznego, usługi elektroenergetyczne, obsługę i modernizację ‎infrastruktury oświetleniowej, a także usługi w zakresie gospodarki odpadami.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2024 r. miał 9,1 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews