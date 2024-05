Budimex spodziewa się, że razem z partnerami rozpocznie prace nad budową głównej linii Rail Baltica na Łotwie we wrześniu, a pierwsze przychody z tego tytułu odnotuje pod koniec br., poinformowali członkowie zarządu. Ocenili także, że kontrakt ten będzie dla spółki źródłem cennych referencji.

„Dziś trwają prace dotyczące analizy projektu wykonawczego i spodziewany się rozpoczęcia prac na przełomie końca wakacji – początku jesieni, a więc początek września wchodzimy na teren budowy i rozpoczynamy prace” – powiedział prezes Artur Popko dziennikarzom po uroczystej inauguracji projektu.

„Pierwsze zafakturowanie nastąpi prawdopodobnie w końcówce tego roku” – wskazał i dodał, że w kolejnych latach spółka spodziewa się przychodów z kontraktu wartości do ok. 100 mln euro rocznie.

Członek zarządu Maciej Olek poinformował, że Budimex będzie przyglądał się możliwościom pozyskania do realizacji odcinków Rail Baltica także na Litwie i w Estonii.

„Przyglądamy się zarówno Estonii, jak i Litwie. Po to otworzyliśmy tutaj biuro branżowe, że jeżeli pojawią się jakieś kontrakty, w których będziemy mogli wykorzystać nasze kompetencje, będziemy starali się to obserwować i skorzystamy, jeżeli będzie taka możliwość” – powiedział.

„W Estonii prace dotyczące postępowań przetargowych dopiero się rozpoczynają […], to jest też bardzo duży kontrakt, ponad 200 km. W tej chwili zamawiający zastanawia się, w jakiej formule będzie ogłoszony. Ma być w formule 'alians’, to polega na tym, że […] ma to być formuła projektuj i buduj, z podziałem ryzyk między wykonawcę i zamawiającego. Uczestniczymy w dialogu z zamawiającym” – dodał Popko.

Zarząd Budimeksu sądzi, że łotewski kontrakt będzie dla spółki źródłem cennych referencji.

„Na pewno [kontrakt] bardzo istotnie wpłynie [na segment kolejowy Budimeksu], ponieważ pozyskamy referencje, bo referencje są wspólne dla każdego partnera konsorcjum, z realizacji ponad 200 km linii najwyższego standardu w Europie. Więc myślę, że to co stanowiło też np. barierę dla nas w samodzielnym udziale w tym przetargu, w perspektywie zdobywania poszczególnych referencji – to zniknie. To nam da możliwości choćby na Czechy czy Niemcy” – powiedział Olek.

Spółka joint venture ERB Rail JV, utworzona przez francuską Eiffage Génie Civil, Budimex i włoską Rizzani de Eccher, oficjalnie zainaugurowała realizację łotewskiego odcinka linii kolejowej Rail Baltica, o wartości ok. 3,7 mld euro. Udział Budimexu w konsorcjum wynosi 30%. Całe zadanie obejmuje budowę ok. 220 km magistrali kolei dużych prędkości, na której znajdzie się 175 obiektów inżynieryjnych.

W grudniu ub.r. spółka celowa ERB Rail JV podpisała umowę wartości 3,7 mln euro z SIA „Eiropas Dzelzcea Lnijas” na realizację zamówienia ‎publicznego pod nazwą „Budowa głównej linii Rail Baltica na Łotwie”.

Rail Baltica powstaje w ramach Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) i jest jednym z najważniejszych zupełnie nowych projektów infrastruktury kolejowej w Europie. Celem budowy szlaku łączącego Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię i pośrednio Finlandię jest przyspieszenie integracji tych obszarów z Unią Europejską oraz zwiększenie wymiany handlowej między tymi krajami, umożliwiając tym samym stworzenie prawdziwego jednolitego rynku europejskiego. Prędkość projektowa bałtyckiego odcinka trasy łączącej Tallin, Parnawę, Rygę, Poniewież, Kowno, Wilno i Warszawę wynosi 249 km/h dla transportu pasażerskiego i 120 km/h dla pociągów towarowych.

Przetarg na budowę łotewskiego odcinka został ogłoszony w 2021 roku i był dwuetapowy. W lutym 2022 r. do prekwalifikacji zgłosiło się 6 konsorcjów. Ostatecznego wyboru dokonano we wrześniu 2023 roku.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2023 r. miał 9,8 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews