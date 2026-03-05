Zarząd Budimexu ocenia, że będzie mógł opublikować strategię w ciągu dwóch kwartałów, poinformował prezes Artur Popko.

„Ta strategia jest w tej chwili przedstawiana do rady nadzorczej, później na walne zgromadzenie. W momencie, kiedy będziemy mieli zatwierdzoną tę strategię, chcielibyśmy ją przedstawić. Spodziewamy się, że w najbliższych dwóch kwartałach przedstawimy państwu strategię” – powiedział Popko podczas konferencji prasowej.

W lutym prezes informował, że Budimex przygotowuje strategię rozwoju i chce ją w tym roku zaprezentować. Z jego słów wynikało, że będzie miała horyzont 5-letni z perspektywą 10-letnią.

Budimex jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1995 r. i wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2025 r. grupa osiągnęła 9,4 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews