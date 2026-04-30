Fragment drogi ekspresowej S6 Leśnice – Bożepole Wielkie o długości ponad 22 km, którego generalnym wykonawcą jest Budimex, został otwarty dla ruchu samochodowego, podała spółka. W ramach inwestycji powstały węzły drogowe Lębork Zachód, Lębork Wschód i Łęczyce, a także rozbudowano węzeł Bożepole Wielkie.

Nowa trasa omija Lębork od południa, wyprowadzając ruch tranzytowy z centrum miasta i poprawiając warunki życia mieszkańców. Inwestycja zapewnia także szybsze i bardziej przewidywalne połączenie w kierunku Trójmiasta, Słupska oraz nadmorskich miejscowości, takich jak Łeba czy Ustka, podano.

„Udostępnienie tego odcinka drogi ekspresowej S6 to efekt kilku lat intensywnej pracy zespołu oraz dobrej współpracy z inwestorem i partnerami projektu. Realizacja wymagała precyzyjnej koordynacji robót na wielu frontach jednocześnie, od obiektów inżynieryjnych, po rozwiązania środowiskowe. Mamy ogromną satysfakcję, że ten fragment drogi ekspresowej udało nam się oddać do użytkowania jeszcze przed majówką” – powiedział dyrektor kontraktu Wojciech Kołacki, cytowany w komunikacie.

Umowa na realizację odcinka została podpisana w 2021 roku, a wartość kontraktu wynosi 718 mln zł. Inwestycja stanowi istotny element Trasy Kaszubskiej – jednego z najważniejszych korytarzy transportowych w północnej Polsce, który docelowo połączy Trójmiasto ze Szczecinem, wzmacniając spójność komunikacyjną regionu oraz wspierając jego rozwój, przypomniano.

Budimex jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1995 r. i wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2025 r. grupa osiągnęła 9,4 mld zł skonsolidowanych przychodów.

