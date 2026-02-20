W postępowaniu na wykonanie fundamentów głębokich pod terminal pasażerski w ramach realizacji programu inwestycyjnego Port Polska złożono łącznie sześć ofert mieszczących się w zaplanowanym budżecie, podał Centralny Port Komunikacyjny (CPK). Najniższą ofertę o wartości 145,95 mln zł brutto przedstawił Budimex.

Do udziału w postępowaniu zaproszono dziewięć firm ikonsorcjów, wyselekcjonowanych na podstawie posiadanego doświadczenia oraz potencjału technicznego i organizacyjnego, niezbędnego do realizacji tego typu robót. Spółka podpisała z nimi umowę ramową, która stanowi podstawę do przeprowadzenia obecnego etapu postępowania.

„Zależy nam, aby jak największa część prac i usług była realizowana przez polskie przedsiębiorstwa. Doceniamy wykonawców posiadających doświadczenie na krajowym rynku, realizujących duże inwestycje infrastrukturalne, zatrudniających polski personel i działających zgodnie z polskimi normami oraz przepisami. Dzięki temu znacząca część środków pozostanie wkraju, tworząc miejsca pracy i wspierając rozwój gospodarki” – powiedział pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Maciej Lasek,cytowany w komunikacie.

W pierwszej fazie realizacji inwestycji przewidziano wykonanie – przy zastosowaniu różnych technologii – ponad 8 100 pali oraz kolumn o długości od 9 do 30 metrów. Łączna długość planowanych elementów wzmocnienia podłoża przekroczy 140 kilometrów. Zakres prac obejmuje wykonanie fundamentów pośrednich, stanowiących podstawę pod konstrukcję przyszłego terminala pasażerskiego. Na sfinansowanie zamówienia podstawowego zabezpieczono kwotę 411,77 mln zł brutto.

„Rozpoczęcie postępowania stanowi kolejny krok realizacji strategicznej inwestycji budowy terminala lotniska krajowego i potwierdza przejście programu Port Polska do fazy realizacji. W drugiej połowie tego roku ruszy fundamentowanie nowego lotniska, które będzie najnowocześniejsze w Europie. To symboliczny start prac” – dodał prezes CPK Filip Czernick.

Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą planowane jest na czerwiec bieżącego roku. Zakończenie robót palowych przewidywane jest do końca 2027 roku, natomiast odbiór końcowy prac zaplanowano na początek 2028 roku.

Centralny Port Komunikacyjny to spółka Skarbu Państwa powołana do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej. Nadzór właścicielski nad spółką sprawuje pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Źródło: ISBnews