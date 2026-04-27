Budimex zakończył zasadnicze prace przy budowie komory odbiorczej „Fabryczna”, jednego z kluczowych elementów infrastruktury towarzyszącej budowie tunelu dalekobieżnego w Łodzi w ciągu linii kolejowej nr 85, podała spółka. Zakończenie tego etapu otwiera drogę do rozpoczęcia kolejnych prac związanych z budową komory rozjazdowej „Fabryczna”, których start zaplanowano na lipiec 2026 roku.

Komora odbiorcza „Fabryczna”, realizowana w ścisłym centrum Łodzi, w sąsiedztwie dworca Łódź Fabryczna oraz Łódzkiego Domu Kultury, została wykonana w ramach projektu „Budowa konstrukcji oporowej komory Retkinia oraz konstrukcji oporowej komory rozjazdowej Fabryczna” prowadzonego na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zadanie realizowane jest przez Budimex od kwietnia 2025 roku, a jego zakończenie przypada na maj 2026 roku. Wcześniej w ramach tego samego kontraktu, Budimex zrealizował komorę nadawczą Retkinia, tym samym oba końce niezbędne dla prac tunelowych są już gotowe, czytamy w komunikacie.

„Zakończenie prac przy komorze odbiorczej to efekt wielu miesięcy intensywnej pracy zespołu oraz skomplikowanych robót prowadzonych w wymagających warunkach miejskich. Szczególnym wyzwaniem była realizacja prac geotechnicznych oraz głębokiego wykopu w zwartej zabudowie, przy bardzo ograniczonej przestrzeni placu budowy na styku aż trzech inwestycji. Udało się nam jednak skutecznie połączyć jakość wykonania z zachowaniem bezpieczeństwa oraz ciągłości realizowanych inwestycji. To ważny krok w kierunku rozpoczęcia kolejnego etapu budowy, czyli komory rozjazdowej” – powiedział dyrektor kontraktu w Budimeksie Paweł Parusel, cytowany w materiale.

Komory „Retkinia” i „Fabryczna” są elementem inwestycji, która umożliwi budowę tunelu o długości ok. 4,6 km. W przyszłości umożliwi on połączenie kolejami dużych prędkości Łodzi z Warszawą, Poznaniem i Wrocławiem, stanowiąc istotny fragment nowego układu kolejowego w Polsce centralnej, podano także.

Budimex w ramach działań związanych z powstawaniem infrastruktury Portu Polska odpowiada za wykonanie konstrukcji oporowych dla komór tunelu kolei dużych prędkości w Łodzi, a całkowita wartość kontraktu wynosi 159 mln zł netto, przypomniano.

