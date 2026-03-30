Budimex złożył najkorzystniejszą ofertę o wartości 158,4 mln zł w ‎postępowaniu przetargowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Milicza w ciągu drogi krajowej nr 15, podała GDDKiA. Budowa ma się rozpocząć w połowie 2028 r., a z nowej trasy kierowcy powinni skorzystać w II połowie 2030 r.

„Zadanie obejmuje budowę ponad 10-kilometrowej nowej drogi, która będzie przebiegać na zachód od miasta. Trasa obwodnicy zaczynać się będzie w okolicy Miłochowic, ominie Kaszowo i włączy się z powrotem do drogi krajowej nr 15 w okolicy miejscowości Stawiec. Inwestycja będzie realizowany w systemie Projektuj i buduj. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest jeszcze w tym roku” – czytamy w komunikacie.

Budimex jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1995 r. i wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2025 r. grupa osiągnęła 9,4 mld zł skonsolidowanych przychodów.

