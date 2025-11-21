Prace przy realizacji morskich farm wiatrowych Bałtyk 2 i Bałtyk 3 o łącznej mocy 1440 MW przebiegają zgodnie z harmonogramem i kluczowymi parametrami finansowymi, poinformował wiceprezes Polenergii Andrzej Wojciechowski. Komercyjne uruchomienie obu farm przewidziane jest w 2028 roku.

„Ta faza realizacji trzyma się założeń harmonogramowych i parametrów budżetowych. Projekcje dotrzymania terminów i kluczowych parametrów finansowych pokazują, że projekt będzie realizowany zgodnie z założeniami” – powiedział Wojciechowski podczas konferencji prasowej.

Jak podkreślił, inwestor realizowanych wspólnie z firmą Equinor projektów koncentruje się na kontroli jakości prac podwykonawców, do których zalicza się kilkaset podmiotów.

„Na chwilę obecną jesteśmy na etapie produkcji elementów, które będą wbudowywane na morzu od wiosny 2026 roku, a także jesteśmy bardzo zaawansowani, jeśli chodzi o prace lądowe” – dodał Wojciechowski.

Przypomniał, że komercyjne rozpoczęcie działalności farmy Bałtyk 2 przewidziane jest na I półrocze 2028 roku, a farmy Bałtyk 3 na II półrocze 2028 roku.

„Natomiast pierwsza energia popłynie z obu farm już w 2027 roku, co poprawi ekonomikę tych projektów” – podsumował wiceprezes.

Polenergia – notowana na GPW – jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. Spółka miała 4,3 mld zł przychodów w 2024 r.

Źródło: ISBnews