Budowa trzeciej linii do produkcji nawozów azotowych w Anwilu – spółce zależnej PKN Orlen – przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Zakończenie inwestycji wartej ok. 1,3 mld zł planowane jest w połowie 2022 r., poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

„Budowa trzeciej linii do produkcji nawozów azotowych przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. To istotne, ponieważ zakres prowadzonych działań jest szeroki i zaangażowanych jest w nie wielu krajowych, a także zagranicznych wykonawców. Nowa inwestycja to korzyści dla Grupy Orlen i Anwilu, a przede wszystkim dla polskiej gospodarki i polskich rolników. Po zakończeniu projektu, co nastąpi w połowie 2022 roku, zapewnimy im dostęp do zwiększonego wolumenu produktów spełniających najwyższe światowe standardy” – powiedział Obajtek, cytowany w komunikacie.

W ramach trzeciej linii nawozowej, której budowa rozpoczęła się rok temu, na terenie włocławskiej firmy powstaną nowoczesne instalacje produkcyjne ciągu nawozowego. Inwestycja obejmuje instalację kwasu azotowego i neutralizacji, instalację granulacji oraz infrastrukturę pomocniczą.

Dzięki inwestycji zdolności produkcyjne Anwilu wzrosną z 966 tys. ton do 1 461 tys. ton rocznie, a portfolio produktowe firmy wzbogaci się o cztery rodzaje nawozów – saletrę grubą, saletrosiarczan amonu, saletrzak z siarką i saletrzak z magnezem o ulepszonych własnościach granuli. Zwiększenie liczby produktów nawozowych ma zabezpieczyć Anwil na wypadek ewentualnego wprowadzenia w przyszłości zakazu obrotu saletrą amonową w Unii Europejskiej.

Po zakończeniu inwestycji zatrudnienie w spółce znajdzie kolejne 100 osób, a wynik EBITDA spółki może wzrosnąć o blisko 245 mln zł rocznie.

„Na terenie budowanej instalacji kwasu azotowego i neutralizacji do tej pory wykonano szereg prac ziemnych. Przygotowano zaplecze pod prefabrykację rurociągów, odbyło się też palowanie w miejscu, gdzie stanie turbozespół i komin. Zakończyły się prace wylewania fundamentów pod zbiornik kwasu azotowego i kolumny absorpcyjnej. Jej elementy docierają do włocławskiej spółki i trwa ich spajanie. W ramach inwestycji powstanie również magazyn surowców. Wykonywane są też prace związane z powstaniem infrastruktury pomocniczej, koniecznej do prawidłowego funkcjonowania instalacji” – czytamy dalej.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Źródło: ISBnews