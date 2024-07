Ekstraklasa SA zabudżetowała wypłaty dla klubów i PZPN o łącznej wartości 290 mln zł w sezonie 2024/2025, podała spółka. Największa część, bo 280 mln zł, trafi do klubów uczestniczących w rozgrywkach, zaś 10 mln zł do PZPN. Najwyższy w historii budżet Ekstraklasy zatwierdziła rada nadzorcza.

„W PKO Bank Polski Ekstraklasie trwają intensywne przygotowania do sezonu 2024/2025, więc chcieliśmy jak najszybciej, jeszcze przed startem ligi, przekazać klubom pierwszą transzę. Łącznie to 63 mln zł z kwoty stałej, która jest dzielona równo między kluby. Nasz roczny plan budżetowy został ustalony na poziomie rekordowej wypłaty z poprzedniego sezonu z uwzględnieniem przychodów, których się spodziewamy ze scentralizowanych praw mediowych i marketingowych. W nowy sezon wchodzimy bowiem z obowiązującym do 2026/2027 kontraktem mediowym z Canal+ i wypełnioną piramidą sponsorską, z PKO Bankiem Polskim oraz marką LOTTO na szczycie. Sprzedaż zagranicznych praw mediowych i wpływy za licencje bukmacherskie dodatkowo wzmacniają budżet. Jak co roku, i w sezonie 2024/2025 zostanie przekazanych bezpośrednio klubom 18 mln zł, czyli po 1 mln zł dla każdego klubu. Dodatkowo, zgodnie z przyjętym modelem podziału, a także uzgodnieniami z PZPN, spółka zabudżetowała 7 mln zł z przeznaczeniem na współfinansowanie programu Pro Junior System. Środki zasilające rozwój piłki młodzieżowej pochodzą z kontraktu z PKO Bank Polski, krajowych praw bukmacherskich i kar dyscyplinarnych z ubiegłego sezonu” – powiedział prezes Marcin Animucki, cytowany w komunikacie.

Środki dla klubów zostaną podzielone według tego samego modelu, jaki zastosowano w sezonie 2023/2024. Połowa z 280 mln zł to dzielona równo tzw. kwota stała. Według wyników sportowych bieżącego sezonu zostanie rozdysponowane 33,5% pieniędzy, a 14% według rankingu historycznego. Pozostałe 2,5% to część, którą Ekstraklasa przekaże na program Pro Junior System.

„Rekordowy kontrakt mediowy na łączną wartość 1,3 mld zł, coraz wyższe wpływy z kontraktów marketingowych i w efekcie rosnące wypłaty dla klubów, a jednocześnie kolejne rekordy frekwencji na stadionach i awans w rankingu UEFA – to wszystko oznacza, że PKO Bank Polski Ekstraklasa jest nie tylko najbardziej wartościową ligą w Polsce, ale też najszybciej rosnącą ligą piłkarską w Europie od czasów pandemii. Solidne zaplecze finansowe, na które pracujemy w Ekstraklasie, to ważny czynnik sportowego rozwoju. Poprzedni sezon przyniósł pod tym względem wiele emocji. Wierzę, że najbliższe rozgrywki, które startują już 19 lipca, będą nie mniej pasjonujące i dadzą nam wszystkim nowe powody do dumy” – dodał Animucki.

Źródło: ISBnews