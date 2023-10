Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) opublikował wyniki naboru w Kredycie technologicznym. Planowany budżet działania wynosił 578 mln zł, jednak dzięki decyzji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jego wysokość wzrosła do ponad 763 mln zł, podał bank. Dzięki temu w sumie 88 firm będzie mogło skorzystać ze wsparcia. Kredyt technologiczny jest finansowany z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kredyt technologiczny to wsparcie dla firm, które wdrażają innowacyjne technologie i uruchamiają na ich podstawie produkcję nowych lub znacząco ulepszonych produktów i usług. Jest to wsparcie skierowane dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą działalność na terenie RP i mają zdolność kredytową, podano.

„Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu Bank Gospodarstwa Krajowego kontynuuje wdrażanie środków europejskich. Przekłada się to na wzrost konkurencyjności i rozwój polskiej gospodarki. Dokładnie 300 złożonych wniosków pokazało, że polskie przedsiębiorstwa ciągle są zainteresowane inwestycjami w innowacje. Dlatego dzięki decyzji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej mogliśmy zwiększyć budżet działania do ponad 763 mln zł i tym samym wesprzeć więcej firm” – powiedział członek zarządu BGK Tomasz Robaczyński, cytowany w komunikacie.

Kredyt technologiczny to nowa edycja znanej z programów POIG 2007-2013 i POIR 2014-2020 dotacyjnej formy wsparcia dla rozwoju technologicznego firm. Jest to rozwiązanie, które BGK wdraża od 14 lat. Jest to także pierwszy konkurs, który został rozstrzygnięty w nowej perspektywie unijnej – Programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, podkreślono.

Przedsiębiorca, który zaciągnie Kredyt technologiczny w banku kredytującym na finansowanie inwestycji, po prawidłowo zrealizowanym projekcie może uzyskać częściową spłatę tego kredytu. Dzieje się tak z powodu przyznawanej Premii technologicznej.

„Wybrane projekty do dofinansowania mają za zadanie podnieść innowacyjność firm, tym samym budują ich potencjał rynkowy, co wpływa na wzrost konkurencyjności gospodarki. Misją BGK jest wspieranie zrównoważonego rozwoju, co oznacza także inwestycje w rozwój przedsiębiorczości” – zakończono.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju, jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne.

Źródło: ISBnews