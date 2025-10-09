Bumech podjął decyzję o rozpoczęciu inwestycji polegającej na uruchomieniu produkcji paliwa stałego z biomasy wraz z urządzeniami do pakowania i dystrybucji, podała spółka. Zakładana docelowa wielkość produkcji rocznej wyniesie około 300 tys. ton. Nakłady inwestycyjne w pierwszych etapach projektu spółka szacuje na 11-15 mln zł. Zakładany termin realizacji projektu to 24 miesiące od dnia nabycia nieruchomości, na której ma być zlokalizowana inwestycja.



„Projekt inwestycyjny podzielono na kilka zasadniczych etapów. W ramach pierwszego, spółka zainicjowała działania, w ramach procedury pre-pack, zmierzające do nabycia zakładu produkcyjnego przeróbki drzewnej, zlokalizowanego na nieruchomościach zabudowanych o łącznej powierzchni ok 3 ha. Przewidywany termin realizacji tego etapu inwestycji – do końca I kwartału 2026 roku” – czytamy w komunikacie.

Inicjatywa jest nowym elementem strategii Grupy Bumech wynikającym z konieczności uzupełnienia oferty produktowej grupy o poszukiwane na rynku paliw stałych produkty z biomasy dla energetyki zawodowej, ciepłownictwa i ludności, wyjaśniono.

Podstawowe obszary działalności Grupy Bumech to wydobycie węgla kamiennego w Kopalni Silesia oraz świadczenie usług w zakresie drążenia wyrobisk podziemnych, a także usług produkcji, serwisu i remontu urządzeń i maszyn górniczych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 410 mln zł w 2024 r.

