Bumech i południowoafrykański OTT Technologies podpisali umowę o współpracy ws. produkcji i rozwoju pojazdów opancerzonych na rynek europejski, podał Bumech. Tym samym spółka oficjalnie rozpoczyna działalność w sektorze obronnym.

„Współpraca z OTT Technologies otwiera przed nami nowe perspektywy biznesowe, stając się jednym z kluczowych kierunków rozwoju Grupy Bumech. W zakładzie produkcyjnym w Katowicach rozpoczynamy przygotowania do uruchomienia produkcji. Pojazdy demonstracyjne mają powstać w I kwartale 2026. Będziemy je prezentować potencjalnym klientom w Europie. Umowa o współpracy została zawarta na bazie podpisanego wcześniej w RPA listu intencyjnego. Uważam miejsce podpisania umowy za symboliczne i wierzę, że na przyszłorocznym MSPO zaprezentujemy już nowe europejskie produkty uwzględniające najnowsze uwagi wojska dotyczące współczesnego pola walki na bazie doświadczeń wojny na Ukrainie” – powiedział wiceprezes zarządu Bumechu Michał Kończak, cytowany w komunikacie.

Umowa uwzględnia transfer technologii oraz wsparcie w przygotowaniu produkcji i stworzeniu łańcucha dostaw. Początkowo montaż pojazdów będzie się odbywać na bazie podzespołów dostarczanych przez OTT, przechodząc stopniowo na części i komponenty produkowane w krajach Unii Europejskiej zgodnie z najnowszymi wymogami Komisji Europejskiej, dotyczącymi co najmniej 70% komponentu europejskiego.

Współpraca z OTT obejmie pojazdy opancerzone typu Puma, LM i Bulldog. Oferta produktowa Bumech zawiera pojazdy wojskowe, wsparcia dla służb mundurowych, pojazdy specjalne oraz kabiny opancerzone do ciężarówek, pojazdy dowodzenia i wsparcia technicznego. Bumech będzie się koncentrować na krajach Europy Środkowej oraz Skandynawii, wskazano również.

Pojazdy OTT, które przeszły testy polowe, m.in. realizowane przez US Army na poligonie w Stanie Maryland i są certyfikowane wg wymogów NATO, zostaną zeuropeizowane. Strony uzgodniły zasady wdrożenia na pojazdach systemu ochrony antydronowej. Bumech w ramach niniejszej umowy będzie mógł zmieniać i modyfikować rozwiązania celem ich elastycznego dostosowywania do potrzeb współczesnego pola walki, podkreślono.

Plan zakłada, że pierwsze egzemplarze powstaną do końca I kwartału 2026 r.

OTT Technologies to prywatna firma z Republiki Południowej Afryki oraz USA, działająca od 1980 r., specjalizuje się w projektowaniu, produkcji, modyfikacjach i wsparciu eksploatacyjnym pojazdów wojskowych i dla służb bezpieczeństwa. Obecnie jest największym producentem pojazdów opancerzonych w RPA. Posiada również zakład produkcyjny w Pensylwanii w USA. Firma dostarczyła kilka tysięcy pojazdów dla klientów na całym świecie, w tym dla misji ONZ.

Podstawowe obszary działalności Grupy Bumech to wydobycie węgla kamiennego w Kopalni Silesia oraz świadczenie usług w zakresie drążenia wyrobisk podziemnych, a także usług produkcji, serwisu i remontu urządzeń i maszyn górniczych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 410 mln zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews