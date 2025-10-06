Bumech podpisał umowę ze szwedzką firmą Nordic Air Defence (NAD), dotyczącą nawiązania współpracy w zakresie produkcji i integracji bezzałogowych systemów powietrznych (dronów) jako systemów wsparcia dla pojazdów opancerzonych, podała spółka.

Porozumienie stanowi kolejny krok w realizacji strategii umiędzynarodowienia działalności Bumechu w sektorze defence oraz wzmacnia pozycję spółki jako kompleksowego dostawcy rozwiązań dla sektora obronnego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Skandynawii, podkreślono.

„Doświadczenia z konfliktu na Ukrainie jednoznacznie pokazują, że pojazdy opancerzone bez skutecznej ochrony przed dronami stają się łatwym celem. Technologie NAD idealnie uzupełniają oferowane przez OTT systemy TRIAD, tworząc wielowarstwową obronę naszych platform. Widzimy ogromny potencjał w dwustronnej wymianie technologicznej ze Szwecją. To kraj, który doskonale rozumie wartość sprawdzonych rozwiązań i jednocześnie jest otwarty na innowacje pochodzące spoza tradycyjnych zachodnioeuropejskich dostawców. Współpraca z NAD to dla nas ważny krok w kierunku budowy kompetencji w obszarze nowoczesnych technologii obronnych. Wierzymy, że współpraca ta otworzy przed nami nowe możliwości rozwoju – zarówno technologicznego, jak i biznesowego. Integracja systemów bezzałogowych z pojazdami opancerzonymi rozwijanymi przez Bumech – w ramach współpracy z OTT Technologies – znacząco poprawi naszą ofertę, zapewniając przyszłym konstrukcjom dodatkową warstwę ochrony oraz nowe możliwości bojowe” – powiedział większościowy akcjonariusz Bumechu Marcin Sutkowski, cytowany w komunikacie.

Współpraca firm obejmuje m.in. ocenę i wykorzystanie potencjału zakładów produkcyjnych w Polsce, wspólną produkcję podzespołów oraz rozwój łańcucha dostaw. W obszarze badań i rozwoju przewidziano dostosowanie technologii do potrzeb użytkowników końcowych, w tym ulepszanie parametrów aerodynamicznych, systemów naprowadzania, wyrzutni oraz integrację systemów dowodzenia i kontroli (C2).

Działania obejmą także strategie testowania i wsparcia eksploatacyjnego oraz wspólną promocję i sprzedaż produktów na wskazanych rynkach, a także rozwój partnerstw przemysłowych. Zakres geograficzny współpracy obejmuje Polskę, Szwecję i Ukrainę – kraje łączy nie tylko bliskość geograficzna, ale przede wszystkim identyczny profil zagrożeń bezpieczeństwa. Wschodnia flanka NATO oraz Ukraina borykają się z intensywnym wykorzystaniem dronów jako broni ofensywnej, co czyni technologie NAD szczególnie istotnymi dla modernizacji sił zbrojnych regionu, wskazano w materiale.

Nordic Air Defence to szwedzka spółka specjalizująca się w rozwiązaniach obronnych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów bezzałogowych dla zastosowań militarnych i ochrony cywilnej infrastruktury krytycznej.

Podstawowe obszary działalności Grupy Bumech to wydobycie węgla kamiennego w Kopalni Silesia oraz świadczenie usług w zakresie drążenia wyrobisk podziemnych, a także usług produkcji, serwisu i remontu urządzeń i maszyn górniczych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 410 mln zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews