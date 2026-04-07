Sist Kapital PTY LTD, południowoafrykańska spółka zależna Bumechu, podpisała umowę określającą zasady przejęcia kontroli nad kopalnią rud cynku, miedzi, srebra i metali towarzyszących „Maranda” w Limpopo w Republice Południowej Afryki (RPA), podał Bumech. Łączna wartość transakcji wyniesie 60 mln ZAR (randów). Ponadto zobowiązania inwestycyjne związane z modernizacją i zwiększeniem wydajności kopalni w latach 2026-2028 wyniosą około 120 mln ZAR.

Umowa została zawarta z Booysen Family Trust (BFT) i Maranda Mining Company PTY LTD (MMC) z siedzibami w RPA. Umowa określa sposób utworzenia dwóch spółek joint venture i zasady ich wspólnego prowadzenia.

Pierwsza spółka – nowo założona Maranda Minerals Company PTY LTD – przejmie koncesję na prowadzenie wydobycia na dwóch obszarach górniczych: a) Maranda o powierzchni ok. 1785 ha z koncesją na wydobycie cynku, miedzi i metali towarzyszących, tj. srebra i indu oraz b) Burgersdorp o powierzchni ok. 850 ha z koncesją na wydobycie złota. W spółce tej 70% udziałów posiadać będzie Svea Mining Exploration PTY LTD (Sist będzie posiadać w niej 51% udziałów, a 49% MMC). Ze względu na konieczność uwzględniania obowiązującej w RPA regulacji prawnej – Broad-Based Black Economic Empowerment, pozostałe 30% będą posiadali uprawnieni obywatele RPA, czytamy w komunikacie.



Druga spółka – Giyani Mining Exploration PTY LTD – przejmie operacyjne (techniczne) prowadzenie kopalni Maranda oraz infrastruktury towarzyszącej, w tym zakładu wzbogacania rud. Sist będzie posiadać w niej 51% udziałów, a 49% BFT.

„Kopalnia Maranda jest kopalnią głębinową, z mineralizacją od 100 m pod powierzchnią ziemi. Dotychczasowe wydobycie realizowane było na 10% obszaru koncesyjnego na głębokości od 100 do 330 metrów pod powierzchnią ziemi, zlokalizowana jest na terenie Maranda 932LT, we wschodniej części prowincji Limpopo w RPA. Złoże znajduje się w formacji geologicznej pasa Murchison Greenstone Belt na Kratonie Kaapvaal. Złoże zostało zbadane i udokumentowane w 1978 roku. Kopalnia została uruchomiona przez koncern Metorex w 1989 roku, od roku 2009 działa w ograniczonym zakresie. Kopalnia Maranda posiada przeliczone zasoby przemysłowe na poziomie 6-8 mln ton rudy. Dotychczasowe historyczne średnie zawartości metali w rudzie wydobytej wynosiły 23% Zn, 3,9% Cu, 300ppm In, 30ppm Ag. Obecnie roczna zdolność wydobycia i przetwarzania jest na poziomie do 180 tysięcy ton ROM. Drugim obszarem górniczym, należącym do MMC jest pole Burgersdorp z koncesją na wydobycie złota metodą powierzchniową do 150 metrów pod powierzchnią ziemi. Zawartość złota in situ oscyluje w przedziale 2,1 – 3,9 g na tonę” – czytamy dalej.



Łączny obszar wydobywczy dla obu koncesji określono na 2 635 ha. Strony umowy Joint Venture postanowiły, że przeprowadzą pełną inwentaryzację geologiczną złóż zgodnie ze standardem JORC (The Joint Ore Reserves Committee Code) oraz o dokonaniu w okresie 3 lat szeregu inwestycji mających na celu:

a. zwiększenie zdolności wydobywczych kopalni Maranda,

b. rozpoczęcie wydobycia ze złoża Burgersdorp,

c. zwiększenie zdolności przetwórczych zakładu wzbogacania rud kopalni Maranda do poziomu 800 tys. ton ROMu rocznie,

d. zwiększenie poziomu uzysku w Zakładzie Wzbogacania Rud, wymieniono także.

Podstawowe obszary działalności Grupy Bumech to wydobycie węgla kamiennego w Kopalni Silesia oraz świadczenie usług w zakresie drążenia wyrobisk podziemnych, a także usług produkcji, serwisu i remontu urządzeń i maszyn górniczych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 410 mln zł w 2024 r.

