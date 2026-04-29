Busnex Poland podpisał umowę z miastem Siedlce na dostawę 6 kolejnych autobusów elektrycznych marki Yutong, podała spółka. Do Siedlec trafi 400. autobus tej marki przekazany na polski rynek za pośrednictwem firmy Busnex.

Dla Siedlec będzie to druga dostawa autobusów marki Yutong. Pierwsze Yutongi wyjechały na ulice Siedlec 8 grudnia 2025 r., a dostawa 14 autobusów została zrealizowana 8 miesięcy przed terminem.

Na liście realizacji Busnex są już zarówno duże miasta, jak Warszawa czy Białystok, średnie ośrodki, takie jak właśnie Siedlce czy Jelenia Góra, jak również mniejsze miasta powiatowe, m.in. Wałcz, Pułtusk, Sochaczew czy Polkowice, wymieniono w komunikacie.

„Przekroczenie granicy 400 dostarczonych autobusów pokazuje, jak szybko polskie miasta dojrzewają do realnych zmian w transporcie publicznym. Siedlce są świetnym przykładem odwagi inwestycyjnej i konsekwencji w działaniu. Dla nas to sygnał, że elektromobilność w transporcie publicznym nie jest już eksperymentem, ale trwałym kierunkiem rozwoju. Cieszy nas, że Busnex może współtworzyć tę zmianę, i to nie tylko w dużych aglomeracjach, ale też w miastach regionalnych” – powiedział prezes Marcin Kucharski, cytowany w materiale.

Yutong Bus to największy globalny dostawca autobusów i autokarów, posiadający ponad 10-procentowy udział w światowym rynku. Yutong Bus jest liderem europejskiego rynku autobusów elektrycznych oraz najlepiej sprzedającą się na świecie marką autobusów napędzanych zieloną energią.

Busnex Poland jest oficjalnym przedstawicielem Yutong Bus, który dostarczył i zakontraktował 400 autobusów elektrycznych dla 39 samorządów z 11 województw. We współpracy z Grupą DBK zostały otwarte trzy punkty serwisowe – w Krakowie, Olsztynie oraz Białymstoku, a w Ostrołęce powstał magazyn części zamiennych.

