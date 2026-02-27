BYD planuje budowę własnej sieci stacji ultraszybkiego ładowania o nazwie Flash Charging, pozwalających na ładowanie samochodów z mocą 1000 kW. Stacje mają powstawać nie tylko w Chinach, ale również w Europie – w tym w Polsce, poinformował ISBnews country manager BYD na Polskę Michał Bowsza. Zaletą technologii Flash Charging jest to, że mimo bardzo wysokiej mocy ładowania stacje nie potrzebują równie dużych przyłączy energetycznych.

„Docelowo w Europie powstanie sieć ładowania Flash Charging, umożliwiająca ładowanie z mocą 1 MW. Plan zakłada powstawanie ich również w Polsce, w pierwszej kolejności przy naszych punktach dealerskich” – powiedział Bowsza w rozmowie z ISBnews.

Każda stacja Flash Charging ma być wyposażona w bank energii, dzięki czemu nie wymaga tak dużych przyłączy energetycznych jak standardowa stacja o tak dużej mocy.

„Z naszych wyliczeń wynika, że minimalna wielkość przyłącza to zaledwie 42 kW, co pozwala na naładowanie z pełną mocą ok. 20 samochodów na dobę. Im większe przyłącze, tym bardziej rośnie wydajność takiej stacji” – dodał.

BYD sprzedał globalnie 4,6 mln samochodów w 2025 roku, co dało mu pozycję zdecydowanego lidera segmentu NEV (New Energy Vehicles, czyli łącznie pojazdy w pełni elektryczne BEV i hybrydy plug-in PHEV), a niemal 50% udziału samochodów w pełni elektrycznych pozwoliło koncernowi wyprzedzić Teslę w sprzedaży pojazdów BEV.

Z tego sprzedaż eksportowa poza Chiny wyniosła 1,05 mln sztuk, co oznaczało wzrost o 145% r/r.

W Europie BYD był obecny na 33 rynkach (wliczając Turcję i Izrael). Na koniec 2025 r. dysponował liczbą ok. 1000 punktów sprzedaży w Europie, a do końca 2026 r. chce ją co najmniej podwoić.

BYD Polska na koniec 2025 r. dysponował siecią 42 punktów sprzedaży.

„W tym roku zakładamy wzrost zarówno ilościowy, choć już nie tak dynamiczny jak do tej pory, o kilka dodatkowych punktów, jak i jakościowy – przewidujemy istotną liczbę konwersji tymczasowych punktów sprzedaży na docelowe. Zaczynamy również wydzielać centra flotowe dla największych klientów, które chcielibyśmy mieć we wszystkich województwach” – zadeklarował Bowsza.

Budowana fabryka BYD w Szeged na Węgrzech, o docelowych zdolnościach ok. 150 tys. samochodów rocznie, ma rozpocząć produkcję w tym roku, prawdopodobnie w II kwartale.

„W pierwszej kolejności będą tam produkowane elektryczne modele Dolphin Surf oraz Atto 2, a także dwa inne modele, które nie zostały jeszcze podane do publicznej wiadomości” – wskazał Bowsza.

Polska jest dla BYD szóstym największym rynkiem w Europie, za Niemcami, Wielką Brytanią, Francją, Włochami i Hiszpanią.

BYD to chiński producent baterii (wicelider globalnego rynku) oraz największy na świecie producent samochodów elektrycznych (BEV plus PHEV). Miał 101 mld euro przychodów w 2024 roku.

Źródło: ISBnews