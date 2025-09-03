BYD Polska planuje rozwój sieci salonów sprzedaży i sieci autoryzowanych serwisów do ponad 60 w obu rodzajach placówek na koniec 2026 r., w porównaniu do 26 salonów i 16 serwisów obecnie, poinformował Fleet Manager BYD Polska Krzysztof Kępka.

„Zaledwie rok temu BYD Polska rozpoczynał działalność w Polsce z trzema salonami sprzedaży i jednym serwisem. Onecnie dysponujemy siecią 26 salonów i 16 serwisów, a do końca obecnego roku planujemy mieć 40 salonów i 44 autoryzowane serwisy. W przyszłym roku zakładamy dalszą ekspansję, do ponad 60 salonów sprzedaży i [ponad 60] serwisów” – powiedział Kępka podczas uroczystej polskiej premiery nowego modelu BYD Seal 6 DM-i.

Nowo wprowadzony na rynek model hybrydy plug-in (PHEV) to piąta premiera BYD w tym roku. Samochód trafia na rynek w dwóch wersjach nadwozia: sedan i touring (kombi). Oferuje, w zależności od wersji, od 50 do 105 km zasięgu w trybie czysto elektrycznym oraz do 1 505 km całkowitego zasięgu.

BYD jest obecny w Europie w 29 krajach, a do końca obecnego roku planuje posiadać na Starym Kontynencie ponad 1000 punktów sprzedaży.

BYD miał 22,47 mld euro przychodów w I kwartale 2025 r., co oznacza wzrost o 36% r/r. W I półroczu 2025 r. sprzedał na całym świecie 2,07 mln samochodów, co dało mu 21% udziału w globalnym rynku NEV (New Energy Vehicles – samochody czysto elektryczne i hybrydy plug-in).

BYD to chiński producent baterii oraz największy na świecie producent samochodów elektrycznych (BEV plus PHEV). Miał 101 mld euro przychodów w 2024 roku.

Źródło: ISBnews