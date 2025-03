Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski oraz pierwsza wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) Marta Postuła ogłosili podpisanie umowy na pożyczkę wspierającą zieloną transformację miast, finansowaną ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Dzięki niej Bydgoszcz uzyska ponad 200 mln zł na kompleksowe zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia publicznego, podał BGK.

Jak podkreślono, to największą umowę pożyczki wspierającej zieloną transformację miast dotyczącą pojedynczego projektu.

„Dzisiejsza umowa pokazuje dobitnie, jak korzystne dla samorządów są środki z Krajowego Planu Odbudowy. Sam fakt możliwości finansowania już rozpoczętego projektu, może stanowić znaczący impuls dla uprawnionych podmiotów, aby sięgnąć po pożyczki z instrumentu wspierającego zieloną transformację miast. Cieszymy się, że kolejne samorządy podejmują decyzje o skorzystaniu z tej ograniczonej czasowo możliwości i zgłaszają coraz śmielsze projekty. Gratulujemy Bydgoszczy największego, jak do tej pory, pojedynczego projektu, który zostanie sfinansowany z środków KPO przeznaczonych na wsparcie zielonej transformacji miast. Mamy nadzieję, że będzie to przykład dla innych podmiotów, które równie chętnie sięgną po znaczące sumy na poprawę jakości życia swoich mieszkańców” – powiedziała Postuła, cytowana w komunikacie.

Pożyczka umożliwi sfinansowanie rozpoczętego w sierpniu ubiegłego roku projektu modernizacji oświetlenia publicznego, obejmującego m.in. likwidację 11 tys. opraw sodowych i montaż energooszczędnych opraw LED, podano.

„W wyniku realizacji projektu zużycie energii pierwotnej w Bydgoszczy zmniejszy się rocznie o 9,7GWh, a emisja gazów cieplarnianych spadnie o 2 784 ton równoważnika CO2 na rok, co można porównać do 20 wagonów węgla rocznie” – czytamy w komunikacie.

„To jeden z ważnych momentów dla rozwoju miasta. Wielokrotnie podkreślałem, że musimy przygotowywać się do ograniczania wydatków na energię, która w ciągu ostatnich lat drożała. Teraz dostaliśmy szansę na szybkie dokończenie programów, które przygotowaliśmy do realizacji. Sfinalizujemy całkowitą wymianę oświetlenia ulicznego i zakończymy trudną współpracę ze spółką Enea Oświetlenie. Wkrótce wszystkie ulice i place będą wyposażone w sprawne, nowoczesne miejskie oświetlenie. Liczę, że w najbliższym czasie podpiszemy też umowę pozwalającą na dokończenie termomodernizacji szkół i przedszkoli” – skomentował Bruski.

W pożyczce wspierającej zieloną transformację miast do BGK wpłynęło już prawie 1300 wniosków od blisko 300 różnych podmiotów, o łącznej wartości przekraczającej 8,6 mld zł, podał też bank.

Pożyczka wspierająca zieloną transformację miast to instrument, z którego skorzystają m.in. jednostki samorządu terytorialnego i spółki komunalne. Środki można przeznaczyć na przykład na inwestycje w tereny zielone czy termomodernizację i odnawialne źródła energii (OZE).

Pożyczka jest udzielana na okres nawet do 20 lat. Jej oprocentowanie (w zależności od projektu i statusu podmiotu ubiegającego się o środki) wynosi od 0 do 1 proc. W przypadku części projektów możliwe jest też umorzenie 5 proc. kapitału pożyczki. Karencja w spłacie kapitału wynosi do 24 miesięcy od daty zakończenia realizacji inwestycji.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju, jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne.

Źródło: ISBnews