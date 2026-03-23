BZK Energy zamierza pod koniec 2027 roku uruchomić innowacyjną biometanownię w południowo-zachodniej Polsce, podała spółka. W tej części Europy będzie to pierwszy hermetycznie zamknięty, bezodpadowy i samowystarczalny obieg produkcyjny biometanu, biogennego CO2 i płynnego nawozum (pofermentu). Inwestycja otrzymała wsparcie z unijnego Funduszu Innowacyjnego w wysokości blisko 8 mln euro.

Biometanownia BZK Energy będzie jednym z pierwszych tego typu obiektów w Polsce. Od klasycznej biogazowni odróżnia ją m.in. to, że poza produkcją z biogazu prądu i ciepła (na własne potrzeby), będzie go przede wszystkim uzdatniać i zatłaczać bezpośrednio do sieci gazowej.

„Budowa tej biometanowni udowadnia, że polskie koncepcje i myśl technologiczna potrafią skutecznie konkurować na najwyższym poziomie o europejskie granty. Liczymy, że ten projekt będzie też impulsem do rozpoczęcia dywersyfikacji źródeł gazu w Polsce, czego konieczność kolejny raz potwierdzają zjawiska geopolityczne” – powiedział dyrektor inwestycyjny BZK Energy Jakub Augustynowicz, cytowany w komunikacie.

Biometanownia budowana w ramach projektu Ambassador jest tak pomyślana, aby była w pełni powtarzalna w sensie inwestycyjnym i gotowa do wdrożenia na znacznie większą skalę.

„Część wyprodukowanego biometanu będzie wykorzystywana do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej na potrzeby samej instalacji, co umożliwi jej pracę w trybie off-grid. Innowacyjną częścią projektu jest również nowoczesny system sterowania połączonymi procesami” – dodał wiceprezes zarządu Biowatt, polskiej firmy, która dostarcza w tym projekcie rozwiązania technologiczne Tomasz Kajdan.

Wykonawcą prac budowlanych będzie spółka Atlas Ward – trzecia polska firma w tym projekcie.

BZK Energy to spółka celowa należąca do spożywczo-paliwowego BZK Holding (w jego skład wchodzi m.in. Bakoma i Biogra).

