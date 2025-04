Grupa Azoty planuje, że nakłady inwestycyjne zmniejszą się do ok. 650 mln zł w tym roku z ok. 850 mln zł bazowych nakładów w 2024 roku, poinformował wiceprezes ds. finansowych Andrzej Skolmowski.

„Chcemy zmniejszyć capex w tym roku do ok. 650 mln zł, w porównaniu do bazowych nakładów na poziomie 850 mln zł w 2024 r.” – powiedział Skolmowski podczas konferencji prasowej.

Jak podkreślił, raportowany capex za 2024 r. na poziomie 1,23 mld zł wynika stąd, że Polimery Police realizowane są z osobnego źródła finansowania (na poziomie ok. 450 mln zł w 2024 r.).

Capex Grupy Azoty spadł w 2024 r. o 45%, do 1,23 mld zł, w porównaniu do 2,24 mld zł w 2023 r.

„Nakłady na projekt Polimery Police w 2025 r. będą uzależnione od finału negocjacji z Orlenem, a według budżetu miałyby wynieść ok. 100 mln euro” – dodał.

„Kolejne okresy przynoszą rozwój tego projektu i coraz więcej potencjalnych korzyści dla obu stron. Było zainteresowanie Polimerami ze strony zagranicznych partnerów, te kontakty trwają i być może będą kontynuowane, ale w pierwszej kolejności chcemy porozumieć się z Orlenem” – podkreślił prezes Adam Leszkiewicz.

Negocjacje w tej sprawie trwają od kilku miesięcy i zgodnie z założeniami powinny zakończyć się do 12 maja br.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,04 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews