Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka im. Rodziny Ulmów przeznaczył ponad 80 mln zł na inwestycje w latach 2021-2023, podała spółka.

„Zrealizowaliśmy piętnaście kluczowych dla lotniska inwestycji o łącznej wartości 55,7 mln zł. Projekt był współfinansowany przez Polskie Porty Lotnicze, który przekazał na jego realizację 38,6 mln zł, zaś Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka wyasygnował ze środków własnych kwotę 17 mln zł. Zaplanowane inwestycje zostały zrealizowane w pełnym zakładanym zakresie, planowanym terminie i przy zachowaniu dyscypliny budżetowej” – powiedział prezes lotniska Adam Hamryszczak, cytowany w komunikacie.

W ramach planu zrealizowano inwestycje w trzech grupach – bezpieczeństwo (28,9 mln zł), ochrona środowiska (24,8 mln) i cyfryzacja (1,8 mln). Największe kwoty przeznaczone zostały na zakupy pojazdów i maszyn na potrzeby portu, rozbudowę stacji paliw lotniczych oraz budowę stacji magazynowania oraz tankowania pojazdów, zakup maszyn do utrzymania nawierzchni drogowych i lotniskowych, modernizację systemu retencji wody przez budowę grawitacyjnego kolektora kanalizacji deszczowej, modyfikację systemu BHS, zakup tomografu oraz systemu sterowania taśmociągami, wymianę oświetlenia na LED-owe na drodze startowej, drogach kołowania, płytach postojowych, w terminalu oraz budynku administracji oraz zakup cystern lotniskowych, wymieniono w materiale.

„Port zrealizował także kilka znaczących inwestycji, w całości finansowanych ze środków własnych. Łączna kwota dodatkowych zadań wyniosła ponad 25 mln, co oznacza, że w ostatnich trzech latach spółka zrealizowała inwestycje na łączną kwotę ponad 80 mln zł” – dodał Hamryszczak.

Wśród najważniejszych inwestycji własnych wymienił budowę parkingu długoterminowego na 458 miejsc, zakup pojazdów i sprzętów do obsługi handlingowej oraz budowę drogi południowej wraz z infrastrukturą.

„Spółka przygotowała nowy biznesplan, który w swojej długoterminowej perspektywie zakłada dynamiczny rozwój w obszarze ruchu pasażerskiego oraz towarowego. Do jego realizacji niezbędna jest odważna i odpowiedzialna polityka inwestycyjna. Na lata 2024-2025 spółka zaplanowała szereg zadań, które pozwolą na zmodernizowanie istniejących obiektów do światowych standardów w zakresie infrastruktury, technologii, czy bezpieczeństwa” – wskazała wiceprezes Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Zapowiedziała, że będą to inwestycje widoczne dla pasażerów, które unowocześnią całą ścieżkę ruchu pasażerskiego na lotnisku, a jednocześnie usprawnią obieg ruchu towarowego.

„Aktywnie poszukujemy możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, przygotowując dokumentację projektową jesteśmy gotowi do skutecznego aplikowania.. Pierwszym, do którego Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka przystąpił jako jeden z nielicznych portów regionalnych w Polsce był, ogłoszony w tym roku, nabór do programu FEnIKS” – poinformowała Jarosińska-Jedynak.

W ramach tego naboru lotnisko w Jasionce złożyło trzy projekty na łączną kwotę ponad 50 mln zł, z czego wnioskowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to nieco ponad 31 mln zł.

„Spółka w najbliższych dwóch latach planuje sfinalizować nie tylko duże inwestycje, ale także dziesiątki mniejszych i większych zakupów, których realizacja wymaga odpowiedniego planowania oraz konsekwentnego i odpowiedzialnego zespołu specjalistów, zarówno w obszarze zarządzania, inżynierii oraz komercji'” – popdkreślił wiceprezes Bartosz Górski.

Lotnisko, wspólnie z firmą Baltona, planuje jeszcze w sezonie letnim zakończyć modernizację strefy komercyjnej i budowę sklepu wolnocłowego w formule walk-through. Wraz z planowaną przebudową punktu kontroli bezpieczeństwa oraz już przeprowadzonymi pracami modernizacyjnymi w przyszłym roku ścieżka obsługi pasażera będzie nowoczesna, sprawna, bezpieczna i komfortowa, zapewniono.

Potwierdzono także finalizację zakupu terminala cargo (WAIMEA), który pozwoli w przyszłości na obsługę frachtów komercyjnego cargo.

W ubiegłym roku lotnisko zakończyło budowę parkingu długoterminowego P3 z elektronicznym systemem rezerwacyjnym, a w tym roku chce konsekwentnie zamknąć całość tej infrastruktury, poprzez utwardzenie i modernizację parkingu P2, co pozwoli na znaczną poprawę dostępności parkingowej dla pasażerów oraz partnerów komercyjnych.

„Wspomniane inwestycje mają za zadanie przygotować Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka do skutecznej realizacji niezbędnych, ale kosztochłonnych inwestycji związanych z rozbudową infrastruktury, zarówno dotyczącej pasa startowego, dróg kołowania, terminali cargo, czy terminala pasażerskiego. Te inwestycje planowane są na lata 2026-2030” – podsumował prezes.

Źródło: ISBnews