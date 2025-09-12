Captor Therapeutics miał 48,7 mln zł w środkach pieniężnych i inwestycjach na koniec czerwca, podała spółka. Środki te, wraz z przyznanymi już grantami, powinny zapewnić finansowanie działalności do czerwca 2026 r., wskazano także.

„Captor Therapeutics ponosi nakłady na rozwój prowadzonych przez siebie projektów. Nakłady te nie są kapitalizowane – są kosztami ponoszonymi przez spółkę. Mimo dobrych wyników badań Captor Therapeutics wykazuje stratę, gdyż nakłady na badania są kosztami, którym nie towarzyszą przychody. Wykazywanie strat w okresie, w którym projekty były rozwijane, lecz nie były komercjalizowane, jest naturalne w branży biotechnologicznej. W pierwszym półroczu Captor Therapeutics największe wydatki ponosił na projekty: CT-01 i CT-03. Na sytuację finansową wpłynęły: współpraca badawcza z Ono Pharmaceutical, granty, a także pozostałe przychody operacyjne, czyli m.in. ostateczne rozliczenie dotacji na projekt CT-02, oraz przychody finansowe. W najbliższym okresie można oczekiwać ponoszenia wyższych wydatków na niektóre usługi obce – zwłaszcza związane z badaniem klinicznym w projekcie CT-01 i z przygotowaniem projektu CT-03 do badania klinicznego. Z drugiej strony, można będzie obserwować efekty oszczędności wdrożonych w ostatnich miesiącach. 30 czerwca 2025 roku Captor Therapeutics miał 48,7 mln zł w środkach pieniężnych i inwestycjach; te środki, wraz z przyznanymi już grantami, powinny zapewnić finansowanie działalności spółki do czerwca 2026 roku” – napisał zarząd w komentarzu do wyników.

W I półroczu spółka miała 20,47 mln zł skonsolidowanej straty netto przypadającej na akcjonariuszy podmiotu dominującego wobec 19,42 mln zł straty rok wcześniej. Strata z działalności operacyjnej wyniosła 21,46 mln zł wobec 19,84 mln zł. Przychody z usług badań i rozwoju sięgnęły 4,62 mln zł wobec 9,34 mln zł w I półroczu ub.r.

„Captor Therapeutics, innowacyjna firma biofarmaceutyczna wyspecjalizowana w technologii celowanej degradacji białek (Targeted Protein Degradation, TPD), opublikowała raport finansowy za 2024 r.:

– Projekt CT-01: oceniamy pierwsze wyniki dotyczące: bezpieczeństwa, farmakodynamiki i farmakokinetyki, jako zachęcające i zgodne z przewidywaniami. Podawanie pierwszej dawki (0,3 mg) zostało zakończone. Druga kohorta (0,6 mg) może zostać powiększona. Nie zaobserwowano efektów ubocznych.

– Projekt CT-03: projekt jest przygotowywany do rozpoczęcia badania klinicznego. Trwa badanie toksykologiczne prowadzone w standardzie GLP.

– Zasoby finansowe: 30 czerwca grupa kapitałowa miała środki pieniężne i inne aktywa finansowe (obligacje i fundusze) warte 48,7 mln zł. Captor Therapeutics szacuje, że ma zapewnione środki na funkcjonowanie do czerwca 2026 roku.

– Przychody: w pierwszym półroczu przychody wyniosły 11,1 mln zł.

– Koszty: wyniosły 31,6 mln zł. Captor Therapeutics generalnie wykazuje nakłady na badania jako koszty – nie kapitalizuje ich” – dodano w komunikacie prasowym.

W ujęciu jednostkowym strata netto wyniosła 20,53 mln zł w I poł. 2025 r. wobec 19,6 mln zł straty rok wcześniej.

Captor Therapeutics to firma biofarmaceutyczna, specjalizująca się w opracowywaniu leków opartych na technologii Targeted Protein Degradation (TPD) do leczenia chorób o wysokich niezaspokojonych potrzebach medycznych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2021 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews