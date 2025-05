Captor Therapeutics otrzymał decyzję Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), dotyczącą

realizacji projektu CT-02, podała spółka. NCBR zobowiązał Captor do zwrotu części środków otrzymanych w ramach dofinansowania projektu, tj. kwoty 4,09 mln zł, co stanowi około 64% pierwotnie żądanej przez NCBR kwoty, wraz z narosłymi odsetkami.

W pierwotnym wezwaniu NCBR wzywał spółkę do zwrotu całej otrzymanej kwoty dofinansowania w wysokości 6,39 mln zł. Spółka zakwestionowała to stanowisko, przedstawiając szczegółowe wyjaśnienia i dokumentację. Spółka jednocześnie informuje, że w 2023 r. zawiązała rezerwę na zobowiązanie do NCBR z tytułu rozliczenia projektu w kwocie 7,4 mln zł. Według stanu na 31 grudnia 2024 r., kwota powyższej rezerwy wynosi 7,9 mln zł.

Spółka analizuje obecnie treść decyzji pod względem formalnym i materialnym, w szczególności w kontekście decyzji odnośnie wniesienia odwołania od takiego rozstrzygnięcia. Spółka podtrzymuje stanowisko, zgodnie z którym projekt był realizowany zgodnie z aktualnym stanem wiedzy naukowej, a zmiany w jego przebiegu służyły utrzymaniu jego innowacyjnego charakteru i efektywności, podano także w komunikacie.

Captor Therapeutics to firma biofarmaceutyczna, specjalizująca się w opracowywaniu leków opartych na technologii Targeted Protein Degradation (TPD) do leczenia chorób o wysokich niezaspokojonych potrzebach medycznych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2021 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews